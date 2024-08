- Accident mortel sur la pelouse.

En cas d'incident présumé de excès de vitesse à Dortmund, où un garçon de 11 ans a été grièvement blessé, les autorités ignorent où se trouve un suspect recherché par mandat d'arrêt. Le parquet de Dortmund accuse le jeune homme de 19 ans, entre autres, d'homicide involontaire.

Il est soupçonné d'avoir ignoré un feu de signalisation rouge le 29 juin, en roulant à une vitesse beaucoup plus élevée. La voiture a heurté le garçon qui traversait la rue avec sa sœur. Le garçon de 11 ans a subi des blessures graves et est décédé à l'hôpital. Sa sœur de 15 ans a également été projetée sur le trottoir et a subi des blessures graves, mais non mortelles.

Inconnues, les coordonnées du suspect

On ignore si le suspect, qui possède la double nationalité allemande-turque, se trouve actuellement en Allemagne, a déclaré un porte-parole du parquet. Il est également impossible de dire s'il retournera en Allemagne à l'avenir.

Cependant, différentes mesures ont été prises pour arrêter le suspect, a rapporté le porte-parole Carsten Dombert. Il n'a pas fourni de détails, mais a noté qu'il n'y avait "pas de problème" à convertir un mandat d'arrêt national en mandat d'arrêt international.

Vacances de plusieurs semaines en Turquie

Le parquet a initialement échoué à obtenir un mandat d'arrêt pour le suspect en juillet, car le tribunal local a rejeté la demande. Le jeune homme de 19 ans devait être placé en détention preventive en raison du risque de falsification des preuves, mais il n'y avait pas de risque de fuite à ce moment-là.

Ce n'est qu'après que le parquet a fait appel à la cour d'appel régionale qu'un mandat d'arrêt national a été délivré contre l'homme. Cependant, le jeune homme de 19 ans s'était déjà rendu en Turquie pour des vacances prévues de plusieurs semaines, selon son avocat.

L'avocat a assuré que ce n'était pas une tentative de fuite et a fourni une date de retour en août aux autorités d'enquête, a expliqué Dombert. Le parquet ne rend pas cette date de retour publique.

Dans cette situation, les autorités peuvent demander l'aide des États membres, selon la Commission, pour localiser le suspect actuellement en Turquie. Le jeune homme de 19 ans, recherché pour homicide involontaire, est en vacances de plusieurs semaines là-bas.

Lire aussi: