- Accident impliquant moto et vélo: mort d'un homme de 57 ans

Un incident sur la route s'est produit entre une moto et un vélo dans le district de Hersfeld-Rotenburg, entraînant un décès et des blessures graves. Selon le rapport de police, le cycliste de 57 ans a malheureusement perdu la vie sur les lieux de l'accident à Rotenburg an der Fulda. Le motard de 53 ans a subi des blessures graves mais n'était pas en danger de mort et a été transporté à l'hôpital. Aucune information n'a été communiquée sur la cause de la collision, mais un expert a été nommé par le parquet pour mener une enquête. La route départementale 50 est restée fermée de Erkshausen à Rockensüß jusqu'au dimanche soir.

L'accident s'est produit dans la région de Hesse, plus précisément dans le district de Hersfeld-Rotenburg. La victime, un cycliste, est décédée sur les lieux de l'accident à Rotenburg an der Fulda, qui se trouve également en Hesse.

