- Accident de voiture: moto et voiture se heurtent, trois blessés

Trois individus ont subi des blessures dans un accident impliquant un véhicule et une moto près de Lohberg (district de Cham). Le motard, âgé de 44 ans, a subi des blessures graves. En tant que deuxième d'un trio de motards, il a été entraîné dans la circulation opposée lors d'un virage à droite brusque, selon le rapport de la police.

Sa moto a heurté une voiture arrivant en sens inverse, transportant quatre passagers. Le motard a été éjecté de sa moto et a été transporté par hélicoptère à l'hôpital. Le conducteur de la voiture, âgé de 52 ans, et son passager de 8 ans ont également été blessés et ont été transportés à l'hôpital en ambulance, a rapporté un porte-parole de la police. La route a été fermée pendant environ trois heures.

L'accident a entraîné des dommages importants à la fois à la moto et à la voiture. Les enquêtes ultérieures ont révélé que la séquence d'événements ayant conduit à l'accident impliquait le motard effectuant un virage brusque dans la circulation opposée.

