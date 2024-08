- Accident de la route mortel sur le site de Mercedes-Benz

Une femme est décédée dans un accident de la circulation sur le site de l'usine Mercedes-Benz à Sindelfingen. La femme de 56 ans et un homme de 57 ans ont été renversés par un bus lundi, selon la police. La femme a été écrasée par le véhicule et est décédée sur les lieux. L'homme est tombé au sol et a subi de graves blessures. Il a été transporté à l'hôpital.

Les deux personnes étaient descendues à un arrêt de bus pour le trafic de l'usine. Le conducteur du bus a fait demi-tour et a roulé dans la direction opposée. Entre-temps, la femme et l'homme ont traversé la rue et ont été renversés par le véhicule. Le parquet de Stuttgart a nommé un expert pour enquêter sur l'accident. L'enquête sur les circonstances se poursuit.

L'incident s'est produit près de l'infrastructure 'Transport et télécommunications' sur le site de l'usine. Le bus impliqué dans l'accident fait partie du système de transport et de télécommunications interne de l'usine.

