- Accident de bus sur l'A72: sept blessés

Un autocar de tourisme a déraillé sur l'autoroute A72 dans la région de Vogtland en Saxe. Selon les rapports de police, sept personnes ont été blessées. Le conducteur de l'autocar, âgé de 62 ans, a subi des blessures graves et a été transporté à l'hôpital, comme l'a confirmé la police. Plusieurs médias avaient rapporté cet événement auparavant.

L'autocar, qui transportait 40 passagers, a quitté la route entre les échangeurs de Treuen et Plauen-Ost pour des raisons inconnues et a terminé sa course dans un buisson. Parmi les blessés figure une fille de 13 ans.

L'autoroute a dû être complètement fermée pendant presque deux heures. Depuis midi, au moins une direction a été rouverte. "Cependant, la direction vers Hof reste fermée pendant plusieurs heures en raison des opérations de récupération", a souligné le porte-parole de la police. Les dommages sont estimés à plusieurs dizaines de milliers d'euros.

Les touristes à bord de l'autocar ont été initialement transportés vers des installations locales, mais le conducteur de l'autocar a nécessité des soins spécialisés à l'hôpital. Malgré l'incident, plusieurs bus de remplacement ont été organisés pour permettre aux passagers bloqués de poursuivre leur voyage.

