- Accident de bus catastrophique lors d'un mariage en Australie: le conducteur condamné à 32 ans de prison

Environ un an après un tragique accident de bus dans la région de Hunter Valley en Nouvelle-Galles du Sud, qui a entraîné la mort de dix personnes, le conducteur a été condamné à 32 ans de prison. Survenu en juin 2023, l'incident a laissé plus de deux douzaines de passagers blessés, certains grièvement. Selon l'Associated Press, le juge Roy Ellis du tribunal de Newcastle a déclaré que le défendeur de 59 ans était sous l'influence d'un analgésique avant l'accident, ce qui a entraîné une vitesse excessive et imprudente.

Le bus a quitté la route et a heurté une glissière de sécurité près de Greta alors qu'il sortait d'un rond-point entouré d'un épais brouillard le 11 juin 2023. Le conducteur, qui a subi des blessures légères, a été arrêté et inculpé ultérieurement de meurtre dans dix cas et d'avoir causé des lésions corporelles graves. Il a plaidé coupable de tous les chefs d'accusation.

La libération conditionnelle n'est pas une option pendant 24 ans

Juste avant l'accident, le groupe de mariage, qui n'était pas à bord du bus, célébrait avec des invités dans un vignoble. Réputé pour son vin, le Hunter Valley se trouve au nord de Sydney et est un lieu populaire pour les festivités et les mariages. L'accident a suscité un débat sur la possibilité de rendre les ceintures de sécurité obligatoires sur les bus en Australie.

Dans son jugement, le juge Ellis a déclaré qu'au cours de ses plus de 50 ans dans le système judiciaire, il n'avait jamais vu un cas avec des conséquences aussi dévastatrices pour autant de personnes. Le conducteur avait gravement manqué à son devoir de soin envers ses passagers et avait échoué dans ses responsabilités. Le conducteur incarcéré ne sera pas éligible pour une libération conditionnelle pendant 24 ans.

Au tribunal, le conducteur a admis avoir pris plus de la dose recommandée d'un analgésique. "Je suis rempli de regret", a-t-il déclaré. "Je ne peux pas me pardonner. Je ne peux pas comprendre comment j'ai pu être responsable de cela". Le conducteur a également exprimé ses remords, qualifiant ses actions de "plus grand péché". "Je me méprise. Je veux disparaître."

