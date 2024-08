- Accident d'avion impliquant un avion modeste - deux voyageurs subissent des blessures mineures

Un samedi, deux individus ont subi des blessures légères suite à un incident impliquant un petit avion près de Rüdesheim am Rhein. Selon le chef des pompiers du district, Michael Ehresmann, il est étonnant que les passagers n'aient pas subi de blessures plus graves. L'incident s'est produit lorsque l'avion a percuté la forêt, comme indiqué, peu après avoir effectué une manœuvre près de l'aéroport des planeurs.

L'avion a heurté plusieurs arbres et a été laissé dans un état pitoyable, avec des débris d'ailes qui se sont détachées, selon le rapport des pompiers. Heureusement, les hommes, âgés de 40 à 60 ans, ont réussi à s'échapper de l'avion avant l'arrivée des services d'urgence. Les pompiers ont réussi à colmater la fuite de carburant, et fort heureusement, aucun incendie ne s'est déclaré.

Altitude insuffisante

Les hommes étaient partis de Mainz-Finthen pour une séance d'entraînement, ont détaillé les pompiers. Ils ont effectué une manœuvre à l'aéroport de Rüdesheim, en survolant dangereusement la zone d'atterrissage. En raison de la forte pente du site, le pilote a eu du mal à atteindre l'altitude nécessaire, ce qui a entraîné le crash de l'avion dans la forêt à environ 200 mètres de l'aéroport.

Heureusement, la cabine a conservé sa structure, permettant aux hommes de quitter l'avion et de passer un appel de détresse. Aucun incendie ne s'est déclaré, malgré la fuite de carburant. On pense que les deux hommes sont des pilotes expérimentés, et il n'y a aucun signe de complications techniques. Environ 80 personnes ont participé à l'opération.

Les pompiers : "On s'en occupe"

Les investigations et le retrait de l'avion seront menées par le Bureau fédéral d'enquête sur les accidents d'aéronefs, en collaboration avec le propriétaire de l'avion, ainsi que les pompiers de Rüdesheim, comme l'a rapporté l'agence de presse allemande dimanche. La formation régulière des pompiers pour gérer les incidents aériens potentiels a joué un rôle important dans l'exécution réussie de l'opération, comme l'a souligné le porte-parole de l'agence de presse allemande. "Nous nous préparons à cela, et nous nous entraînons pour ça."

L'incident impliquant l'avion s'est produit près de Rüdesheim am Rhein, un lieu célèbre pour sa proximité avec le Rhin. Despite the initial mishap, the men managed to evacuate the aircraft before it reached the Rhine.

