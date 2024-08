- Accident catastrophique sur la route A93 - trois voyageurs menacés

Sur l'autoroute A93, un homme originaire de la région de la Haute-Palatinat a trouvé la mort suite à une collision brutale. Trois passagers de son véhicule se trouvent dans un état critique, comme l'ont annoncé les autorités dans les premières heures du matin. L'homme de 66 ans est décédé environ trois heures après l'accident, le vendredi soir, à l'hôpital local.

D'après les dernières informations de la police, le véhicule a quitté la route pour une raison inconnue, a dérapé dans un fossé, s'est renversé dans un champ voisin et s'est retrouvé sur le toit. Il semble qu'aucun autre véhicule n'ait été impliqué dans l'incident qui s'est produit près de Pirk, dans le district de Neustadt an der Waldnaab. L'impact a entraîné la fermeture de l'A93 pendant environ une heure et demie. Deux hélicoptères de secours ont transporté les personnes les plus gravement blessées à l'hôpital.

La voiture endommagée, un témoin manifeste de la collision, a été remorquée pour être examinée plus tard. Malgré les dommages importants, la marque et le modèle du véhicule sont restés largement intacts.

