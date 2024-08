- Accident catastrophique sur la route A66: conducteur suspect sous contrôle judiciaire

Presque quatre ans après la course présumée sur la route A66 près de Hofheim, qui a eu des conséquences tragiques, les individus impliqués dans cet incident comparaissent aujourd'hui (9h15) devant le tribunal régional de Francfort. Trois hommes, âgés de 30, 33 et 38 ans, sont accusés d'avoir participé à une course de rue illégale. Le defendant le plus âgé est en outre accusé de délit de fuite. During the suspected illegal race in October 2020, an innocent driver sadly lost her life.

Le ministère public suggère que l'accident est survenu à cause du changement de voie à gauche d'un autre conducteur innocent. Le defendant de 33 ans est accusé d'avoir fait déraper sa voiture de sport à grande vitesse, perdu le contrôle et percuté la voiture de la femme de 71 ans. Les deux véhicules ont pris feu immédiatement après la collision.

Le defendant de 30 ans s'est rendu à la police le même jour. Le defendant de 38 ans s'est enfui et a été arrêté dans le district de Rhénanie-du-Nord-Westphalie de Herford au printemps 2021. Ce procès complexe devrait se poursuivre jusqu'en novembre, selon les prévisions actuelles.

