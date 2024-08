- Accident avec autocar: problème de santé du conducteur

Problèmes de santé du chauffeur de bus sont considérés comme ayant causé l'accident impliquant un autocar touristique sur l'autoroute A72 dans la région de Vogtland en Saxe, selon les premières conclusions de la police. Il n'y a pas d'indications d'autres causes telles qu'un dysfonctionnement technique ou l'implication d'autres véhicules, a déclaré une porte-parole de la police sur demande. Un chauffeur de bus de 62 ans est maintenant enquête pour blessures corporelles graves.

L'autocar, transportant 40 passagers de Bad Lausick en Saxe en route pour la Bavière, a quitté la route entre les échangeurs de Treuen et Plauen-Ost, a terminé dans le fossé latéral et s'est finalement arrêté dans un buisson. Sept personnes ont été blessées dans l'incident. Le chauffeur de bus de 62 ans a subi des blessures graves et a été transporté à l'hôpital. Il a depuis été libéré, a déclaré la porte-parole. Parmi les blessés figurait une fille de 13 ans. Les investigations sur les causes de l'accident se poursuivent.

"Il a été heureux que l'autocar ne roule pas en bas d'une pente et ne s'arrête pas", a souligné la porte-parole. L'accident a ramené des souvenirs de la tragédie du bus sur l'A9 près de Leipzig en fin de mars. À cette époque, un autocar à deux étages transportant 54 personnes a quitté la route et s'est renversé - quatre femmes ont perdu la vie.

Le chauffeur de bus de 62 ans est sous enquête pour son rôle dans l'incident qui a entraîné des blessures à son corps et à sept autres individus. Les graves blessures subies par le chauffeur ont probablement contribué à l'écartement de l'autocar de la route.

