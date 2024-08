- Accès permis la nuit sur la route de l'Arlberg en Autriche

À la suite de conditions météorologiques intenses en Autriche, la route du col de l'Arlberg sera partiellement rouverte à la circulation à partir de lundi soir. Cette voie importante reliant les provinces du Tyrol et du Vorarlberg sera accessible uniquement entre 20 h et 7 h jusqu'à vendredi, selon l'annonce de la province du Tyrol.

Actuellement, le tunnel de l'Arlberg est en rénovation, contraignant la circulation diurne à prendre des détours via le Tyrol du Lechtal ou la Bavière. Cependant, les services ferroviaires sur la ligne de l'Arlberg restent inchangés.

During the day, the road will be kept closed for cleanup operations.

Le vendredi dernier, une tempête a entraîné des glissements de terrain sur la route de l'Arlberg, entraînant l'érosion et l'effondrement d'une section de 60 mètres de la chaussée. La ville touristique de St. Anton a vu des bâtiments, des véhicules et un pont être emportés par les glissements de terrain et les inondations éclaircies.

La province du Tyrol a mentionné que la route du col serait utilisée pendant la journée pour "les travaux urgents pour déplacer les quantités importantes de débris à l'aide d'engins de terrassement, afin d'assurer la sécurité de la route et, surtout, de protéger la zone résidentielle autant que possible". Plus de 10 000 mètres cubes de matériaux ont déjà été déblayés.

Malgré les dommages importants causés par les glissements de terrain liés aux intempéries, des efforts sont déployés pour rétablir la route du col de l'Arlberg. Les débris doivent être déplacés pendant la journée pour assurer la sécurité de la route et protéger les bâtiments voisins.

Lire aussi: