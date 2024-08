- Accès médical des réfugiés

Dans la région de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, le déploiement d'un passeport de santé électronique pour les demandeurs d'asile progresse. Le ministre de l'Intérieur du SPD, Christian Pegel, a signé un accord fondateur avec les prestataires locaux d'assurance maladie pour faciliter sa mise en œuvre.

Comme l'a clarifié Pegel, "Notre objectif principal est de simplifier les procédures pour tout le monde, de soulager la charge administrative des autorités locales et de faciliter l'accès au système de santé à l'aide d'un tel passeport de santé électronique."

Actuellement, cinq des huit comtés et villes indépendantes ont signé cet accord. Cependant, Vorpommern-Rügen, Vorpommern-Greifswald et Nordwestmecklenburg n'ont pas encore donné leur accord, selon les mises à jour du ministère de l'Intérieur.

Les premiers passeports de santé électroniques seront distribués en septembre, mi-octobre.

Chaque unité administrative contributrice sera assignée à une compagnie d'assurance maladie spécifique pour régler les détails bilatéralement. Après la transmission des données à ces compagnies, les réfugiés peuvent obtenir leur passeport de santé électronique dès la mi-octobre.

Pegel a souligné : "La numérisation réduit considérablement la charge de travail, en particulier pour les municipalités, en permettant les visites chez le médecin et surtout la facturation." Il a ensuite ajouté : "Toutes les comtés et villes indépendantes en bénéficieront : outre l'élimination de la bureaucratie, elles pourront exploiter l'expertise et l'infrastructure de l'assurance maladie légale."

Le nouveau passeport remplacera l'ancien bon de traitement.

Actuellement, les réfugiés doivent obtenir un bon de traitement, appelé "treatment voucher", auprès d'institutions telles que le bureau d'aide sociale avant de demander des conseils médicaux ou de commencer un traitement. Avec le passeport de santé électronique, les visites chez le médecin peuvent être directement organisées.

La mise en œuvre du passeport est basée sur une décision du Parlement d'État de mars 2023. Comme l'a dit Pegel, "Avec cela, nous tenons notre engagement de la sommet conjoint de l'État et des municipalités sur les réfugiés." Entre janvier et juin 2024, 2 664 demandes d'asile ont été documentées en Mecklembourg-Poméranie-Occidentale.

