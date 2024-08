- Accès limité: Certaines îles ne sont réservées qu'aux oiseaux avides

Pendant la haute saison touristique, la plupart des îles des mers du Nord et Baltique offrent un moyen de s'échapper de la vie quotidienne. Cependant, l'accès est limité à certaines îles classées comme 'îles à oiseaux' et bancs de sable. Ces îles sont habitées par un seul gardien d'oiseaux pendant les mois les plus chauds.

L'une de ces personnes est Nele Waltering, une résidente de 28 ans de Norderoog, un Hallig d'environ 10 hectares situé dans le Schleswig-Holstein Wattenmeer depuis avril. Fondé par le Vogel- und Naturschutzverein Jordsand en 1909, Norderoog est dédié à la préservation de la nature, en particulier à la protection des oiseaux. Les visiteurs ne sont autorisés que pendant la saison de non-reproduction, à condition d'obtenir l'autorisation d'accéder au Hallig, qui se trouve dans la zone de protection I du parc national.

Waltering vient d'Aix-la-Chapelle et fait une pause dans ses études en ingénierie de l'environnement à Rostock avant de commencer sa thèse de master. Sa principale responsabilité à la station d'oiseaux consiste à surveiller les oiseaux de mer et côtiers en repos et en reproduction.

Norderoog n'est pas le seul sanctuaire pour les oiseaux dans les mers du Nord et Baltique. Par exemple, Trischen, dans le Dithmarschen, en Schleswig-Holstein, est dédié à la protection des oiseaux depuis 1909. Alors qu'il abritait autrefois une ferme et plus de 80 hectares de terres agricoles, selon le site web de NABU, il est maintenant habité uniquement par le gardien d'oiseaux de NABU pendant l'été dans une petite hutte en bois sur pilotis.

De plus, on peut trouver des îles à oiseaux en Basse-Saxe et en Mecklembourg-Poméranie-Occidentale.

La mer des Wadden à Hambourg compte l'île à oiseaux de Scharhörn. À l'ouest, dans la mer des Wadden de Basse-Saxe, entre Borkum et Juist, se trouve l'île à oiseaux de Memmert.

Enfin, les îles à oiseaux se trouvent également dans la mer Baltique. Langenwerder, au nord-est de Poel en Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, sert de lieu de nidification pour plusieurs milliers d'oiseaux de mer sur environ 22 hectares. Fondé en 1910, il est considéré comme le plus ancien sanctuaire pour les oiseaux sur la côte allemande de la mer Baltique. Les visiteurs sont généralement interdits, mais des visites guidées sont possibles pendant la saison de non-reproduction.

Nele Waltering, qui travaille sur Norderoog, a une situation de vie unique, car elle réside sur une île d'une capacité d'environ 10 hectares pendant les mois les plus chauds. despite its popularity as a bird sanctuary, visitors are only allowed during the non-breeding season, indicating the delicate balance that must be maintained for the protection of the sea birds.

Lire aussi: