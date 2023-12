AC Milan : L'équipe la plus performante du football européen se lance dans la course au titre de la Serie A

Milan a battu le Torino 2 à 0 samedi pour accroître l'avance des Rossoneri en tête de la Serie A, alors que l'Internazionale, deuxième, a fait match nul à la Roma dimanche.

Après 17 journées, soit près de la moitié de la saison, Milan compte 40 points, soit trois de plus que l'Inter et 10 de plus que la Juventus, bien que le champion en titre ait joué deux matches de moins que le leader de la Serie A avant son match de dimanche contre Sassuolo.

Mais ce n'est pas seulement la forme impressionnante du Milan en championnat - il n'a perdu qu'un seul match de championnat cette saison - qui donne aux fans du club la confiance que cette année pourrait être celle où l'équipe décrochera un 19e scudetto.

Au cours des 12 derniers mois, Milan est devenu l'équipe qui s'est le plus améliorée en Europe, selon un rapport d'une grande société de données sportives, publié au début du mois.

"L'AC Milan s'est amélioré plus que toute autre équipe en Europe selon le classement Euro Club Index de Gracenote et Hypercube", indique le rapport de Gracenote.

L'Euro Club Index se fonde sur les résultats obtenus en compétition sur une période de quatre ans, en mettant l'accent sur les résultats récents.

Les équipes gagnent ou perdent des points de classement par rapport à leurs adversaires à chaque fois qu'un match est joué. Le nombre de points gagnés ou perdus dépend de la distance qui sépare les deux clubs.

"L'AC Milan est la seule équipe à avoir augmenté son Euro Club Index de plus de 500 points par rapport à la même période l'année dernière", ajoute le rapport de Gracenote. "Au cours de l'année dernière, l'AC Milan a le plus amélioré son indice Euro Club, de 531 points, passant de 2732 à 3263.

Le rapport ajoute : "L'amélioration du Milan signifie qu'il est passé de la 47e meilleure équipe d'Europe il y a un an à la 20e aujourd'hui".

Le retour de Zlatan

Des buts inscrits en première mi-temps par Rafael Leaol et un penalty de Franck Kessie ont assuré la victoire de Milan sur le Torino, les Rossoneri ayant bénéficié du retour de blessure de Zlatan Ibrahimovic .

Le talisman milanais de 39 ans, qui a marqué 10 buts en championnat cette saison, est entré en jeu en deuxième mi-temps lors de la victoire de samedi. Il avait joué pour la dernière fois avec Milan le 22 novembre.

"L'important, c'est que le problème musculaire est derrière lui, maintenant nous devons l'aider à retrouver son chemin parce qu'il a été absent longtemps", a déclaré à la presse l'entraîneur milanais Stefano Pioli. "C'est un joueur très fort, un grand stimulant pour toute l'équipe".

La seule défaite de Milan en Serie A remonte au 6 janvier, lorsque la Juventus a mis fin à la série de 27 matches sans défaite des Rossoneri en championnat, qui remontait au mois de mars.

"Je m'attendais à cette réaction après la défaite de la Juve, car nous sommes une équipe jeune mais forte", a déclaré Pioli.

Au cours de la dernière décennie, Milan a souvent terminé en milieu de tableau et n'a pas remporté de trophée majeur depuis 2011.

La dernière participation de Milan à la Ligue des champions remonte à la saison 2013-14.

Cette saison, la Juventus tente de remporter un dixième titre consécutif en Serie A.

