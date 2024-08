- "Absolument inhabituel": le silence radio de Taylor Swift provoque des énigmes

Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Taylor Swift ? Peu de gens le savent. Les trois concerts de Vienne ont été annulés en raison d'une menace terroriste aiguë. Tandis que les fans de la ville autrichienne oscillent entre célébration dédaigneuse et abattement, la superstar reste silencieuse.

Taylor Swift reste silencieuse sur les annulations de concerts

Swift n'a encore rien dit. Elle n'a pas commenté les concerts à venir à Londres ni les éventuels concerts reprogrammés à Vienne. On ignore également si Swift est toujours en Autriche ou si elle est déjà partie ailleurs. Son compte Instagram est silencieux, avec son dernier post étant une série d'images de son concert en Pologne, et les commentaires désactivés, ce qui est habituel pour Swift.

"Lorsque je demande ce qui rend Taylor Swift si populaire, j'entends souvent que c'est sa relation directe et proche avec ses fans. Maintenant, il n'y a pas de déclaration depuis 40 heures concernant l'annulation des concerts de Vienne pour près de 200 000 fans. N'importe quelle explication pour cela ?", se demande le journaliste autrichien Armin Wolf sur X, anciennement Twitter. Il n'est probablement pas le seul à se poser cette question. "C'est absolument inhabituel qu'il n'y ait pas de déclaration de Taylor Swift concernant Vienne. Elle a toujours commenté tout incident lié à ses concerts. Lorsqu'il y a eu un décès à Rio, elle a réagi, tout comme elle l'a fait pour l'incident terrible au Royaume-Uni", déclare un utilisateur.

La fan de Swift et attachée de presse Natascha Strobl semble également perplexe. "C'est étrange", a-t-elle déclaré à "T-Online". Surtout parce que Swift est connue pour sa communication avec ses fans. "Donc, il se passe quelque chose en coulisses. Ils sont en train de réfléchir à ce qu'ils vont faire ensuite. C'est compréhensible, car il s'agit de sa sécurité", déclare Strobl.

En effet, Swift a une grande machinerie de relations publiques et de sécurité derrière elle. Elle a probablement toute une équipe de conseillers en communication qui travaillent actuellement sur une déclaration. De plus, les enquêtes en Autriche sont toujours en cours, avec un autre arrêté aujourd'hui. Swift pourrait attendre les développements futurs avant de s'exprimer.

Une déclaration est probablement en préparation

Cela serait la deuxième déclaration de Swift sur un événement choquant en peu de temps. En fin juillet, un jeune homme a attaqué plusieurs enfants lors d'un cours de danse de Swift à Southport, en Angleterre, tuant trois personnes. Swift a réagi le lendemain. "L'horreur de l'attaque d'hier à Southport continue de me hanter, et je suis utterly shocked. La perte de vie et d'innocence, et le terrible traumatisme infligé à tous les présents, les familles et les premiers intervenants", a-t-elle écrit sur Instagram.

Swift est prévue pour se produire à Londres le 15 août. Le maire Sadiq Khan a rassuré les fans en déclarant qu'ils travaillent en étroite collaboration avec la police pour assurer la sécurité. En 2019, Swift a parlé à "Elle" de sa peur du terrorisme, exacerbée par l'attentat à la bombe à l'aréna de Manchester lors d'un concert d'Ariana Grande.

"Après l'attentat à la bombe à l'aréna de Manchester et la fusillade lors du concert à Las Vegas, j'avais beaucoup de peur à l'idée de faire une tournée cette fois-ci parce que je ne savais pas comment nous pourrions protéger trois millions de fans pendant sept mois", a déclaré Swift à "Elle". Sa peur a également débordé dans sa vie personnelle.

Sources : "T-Online" / X / Instagram / "Elle"

+++ À lire également +++

L'homme fort au cœur d'or : comment Travis Kelce gagne plus que le cœur de Taylor Swift

Travis Kelce : "Voir à quel point Taylor est intelligente était damn overwhelming"

Malgré l'annulation de ses concerts de Vienne en raison d'une menace terroriste intense, Taylor Swift reste silencieuse sur la question, niant commenter les prochains concerts de Londres ni aborder les éventuels reprogrammations. Son compte Instagram, habituellement rempli d'interactions avec les fans, reste silencieux, avec son dernier post provenant de son concert en Pologne et les commentaires désactivés.

Lire aussi: