ABC News est sous les projecteurs, en préparation pour le débat significatif Trump-Harris avec des implications substantielles.

Modérateurs David Muir et Linda Davis auront une perspective distinctive devant eux par rapport à quand ABC News a initialement obtenu le débat présidentiel à enjeux élevés en mai. Depuis, Harris est devenue la candidate démocrate, perturbant non seulement la course à la présidence pour la Maison Blanche, mais aussi le processus de négociation avant la confrontation télévisée.

Ce débat représente un défi important pour le réseau propriété de Disney, car c'est le seul affrontement programmé entre Harris et Trump dans la course de 2024, et il pourrait être un moment déterminant pour l'une ou l'autre campagne. Chaque aspect du débat, des questions des modérateurs à l'éclairage, sera sous une surveillance rapprochée par les candidats et le public pendant les 90 minutes de confrontation.

Dans les semaines qui précèdent le débat de mardi soir, il y a eu un drame en coulisses à ABC News alors que les dirigeants du réseau tentaient de fixer les règles et le format de cette rencontre.

Initialement, ABC avait prévu de suivre les règles utilisées par CNN dans son débat présidentiel en juin entre le président Joe Biden et Trump, en évitant un public en direct et en coupant les micros des candidats pendant que leur adversaire parle - une règle proposée par l'équipe de Biden avant le débat CNN.

Cependant, l'équipe de Harris a insisté pour que les micros restent actifs toute la nuit et a poussé ABC à changer la règle. Certains des moments les plus mémorables de Harris dans les débats et audiences précédentes du Sénat sont venus pendant les échanges. Selon des sources, l'équipe de Harris croyait que couper les micros donnerait à Trump une apparence plus disciplinée, et ils étaient frustrés par l'incapacité d'ABC à changer la règle.

Cette situation a présenté un dilemme pour ABC. Bien que les démocrates aient élu un nouveau candidat depuis qu'ils ont accepté d'accueillir le débat, les républicains ne l'ont pas fait. La campagne de Trump avait déjà accepté les règles proposées par le conseiller général d'ABC News. La question des micros est restée le dernier point de contention, même alors qu'ABC commençait à installer sa présence physique au National Constitution Center.

Eventuellement, la campagne de Harris a cédé, en écrivant une lettre à ABC indiquant qu'ils comprenaient que Trump pourraitskipper le débat si le format préféré n'était pas suivi.

ABC semblait laisser de la place pour réévaluer la coupure des micros dans certaines circonstances, selon une source familiarisée avec les négociations du débat. ABC a offert des assurances à la campagne de Harris qu'en cas d'échanges importants entre les deux candidats, le réseau pourrait décider de rallumer les micros pour permettre aux téléspectateurs à la maison d'entendre l'échange. Les modérateurs décourageraient les interruptions et expliqueraient ce qui se dit au public, a ajouté la source.

Cependant, ABC a nié l'idée que les micros seraient rallumés, déclarant la semaine dernière : "Au-delà des règles de débat publiées aujourd'hui, qui ont été mutuellement convenues par les deux campagnes le 15 mai, nous n'avons conclu aucun autre accord. Nous nous réjouissons de modérer le débat présidentiel prochain mardi."

Cependant, il y aura une autre occasion pour le public de comprendre les conversations éventuellement coupées pendant la diffusion. Contrairement au débat CNN, un groupe de reporters qui couvrent les candidats pour les principales organisations de presse sera présent dans le studio du débat, capable d'entendre et de signaler les commentaires des deux côtés, a noté la source. ABC a décliné de commenter.

Moment significatif au milieu d'un remaniement de la direction

Les débats présidentiels sont des événements majeurs pour les réseaux qui les diffusent. Ils représentent des investissements importants, attirent des audiences massives et figurent souvent parmi les événements les plus regardés de l'histoire d'un réseau.

Pour ABC News, ce débat arrive à un moment crucial. Le mois dernier, la société mère Disney a nommé Almin Karamehmedovic, le producteur en chef de "World News Tonight", comme prochain président du réseau. Sa nomination suit la démission surprise de l'ancienne présidente Kim Godwin en mai, marquant la fin d'un mandat tumultueux de trois ans à ABC News pendant lequel les employés ont déclaré que sa direction divisive avait entraîné une baisse du moral du personnel. Ce débat réussi et les taux d'audience élevés pourraient donner un coup de pouce moral nécessaire au personnel.

ABC fera l'objet d'une surveillance rapprochée de Trump et de ses alliés dans les jours qui précèdent le débat. Trump a critiqué le réseau, mettant en doute son impartialité. despite his fierce attacks on the media, labeling journalists as the "enemy of the people," Trump has had particular issues with ABC.

"ABC est le pire réseau en matière d'impartialité," a déclaré Trump à Fox News' Sean Hannity la semaine dernière. "Ils sont plutôt méchants, et je pense que beaucoup de gens regarderont pour voir à quel point ils sont méchants et injustes."

Trump a également suggéré que Dana Walden, la co-présidente de Disney Entertainment qui supervise techniquement ABC News et est amie avec Harris depuis des années, donnerait à Harris un préavis des questions. Le réseau a nié cela, déclarant que Walden n'a aucun contrôle éditorial sur ABC News.

Trump intente également un procès contre George Stephanopoulos pour l'affirmation de l'ancre d'ABC News selon laquelle un jury a conclu que Trump avait "violé" E. Jean Carroll. (Un jury fédéral de Manhattan a jugé l'année dernière que Trump avait agressé sexuellement Carroll et l'avait tenu responsable de la batterie).

Le mois dernier, Trump s'est disputé avec Rachel Scott, la correspondante sénior de ABC sur les affaires du Congrès, lors d'une interview à la convention de l'Association nationale des journalistes noirs, critiquant ses questions incisives sur ses déclarations passées sur la race. Contrairement à certains de ses collègues d'ABC News, Trump n'a pas ciblé Muir ou Davis - la dernière n'ayant jamais interviewé Trump.

Les modérateurs expérimentés Muir et Davis sont prêts à modérer leur premier débat présidentiel entre les candidats démocrate et républicain, malgré leur expérience approfondie dans les débats primaires. Muir, connu pour être l'animateur de journal télévisé du soir le mieux classé, a déjà interagi avec Trump Previously, securing the first post-inauguration interview with the former president. Meanwhile, Davis, known for her role in ABC's nightly streaming news broadcast and the Sunday newscast, is not as widely recognized.

Despite their backgrounds, la performance de mardi attirera inévitablement l'attention et les critiques, y compris la question de savoir s'il faut vérifier les faits en temps réel pendant le débat.

Selon Rick Klein, directeur politique d'ABC News, cité par The New York Times, il ne s'agit pas d'une simple question de "oui" ou "non". ABC News ne s'engage pas à vérifier tous les faits ou à ignorer complètement la vérification des faits. Au contraire, leur rôle est de maintenir un débat constructif et ordonné, en posant des questions pertinentes, en guidant la discussion et en veillant à la civilité.

Ce débat représente une importante opportunité commerciale pour ABC News, qui pourrait attirer de nombreux téléspectateurs et booster le moral de l'équipe en période de changements de direction. Toutefois, la décision commerciale de laisser les micros débranchés pendant le débat a suscité de vives discussions, les deux candidats ayant exprimé leurs préférences.

