"Abbott Elementary" et "It's Always Sunny in Philadelphia" vont faire équipe pour un épisode collaboratif

"Quinta Brunson, star et créatrice de 'Abbott Elementary', et Rob McElhenney, star et co-créateur de 'It's Always Sunny in Philadelphia', ont révélé sur les réseaux sociaux qu'ils s'associent pour un épisode commun.

"'La saison 4 d'Abbott Elementary devient agréablement ensoleillée :)', a légendé Brunson sur une photo d'elle avec McElhenney et son co-star de 'Sunny', Charlie Day.

Sur son Instagram, McElhenney a publié une photo du groupe, qui comprenait les stars de 'Sunny' Danny DeVito et les acteurs de 'Abbott' Tyler James Williams et William Stanford Davis, tous devant le décor de l'école d'Abbott.

Les deux séries ont le don de capturer l'essence de Philadelphie, en Pennsylvanie.

En février, McElhenney a laissé entendre 'Abbott' lorsqu'il discutait d'une expérience immersive de Willy Wonka.

"Beaucoup d'entre vous pensent que cela ressemble à un épisode de Sunny, mais pour moi, cela ressemble plus à un épisode crossover entre @alwayssunny et @AbbottElemABC", a-t-il écrit à l'époque.

Brunson a sauvegardé une capture d'écran de son post et a répondu : "Dis juste un mot @robmcelhenney. Je vous aime."

'Abbott' tourne autour d'une école élémentaire servant des enfants de la ville, tandis que 'Sunny' suit une bande d'amis exploitant un bar miteux dans le sud de Philadelphie.

Pour l'instant, ni le scénario ni la date de sortie de l'épisode crossover n'ont été révélés.

L'épisode commun entre 'Abbott Elementary' et 'It's Always Sunny in Philadelphia' promet un mélange divertissant des deux séries."

