Abbas cherche le soutien de Moscou

Le président palestinien Mahmoud Abbas est actuellement largement isolé. À Moscou, il cherche à se rapprocher d'un ancien bienfaiteur. Entre-temps, Vladimir Poutine fait clairement savoir que les Palestiniens peuvent compter sur le soutien de la Russie.

Dans la crise actuelle au Moyen-Orient, le président russe Vladimir Poutine a reçu le président palestinien aguerri Mahmoud Abbas à Moscou. Alors que la Russie est actuellement "en train de se défendre avec des armes", a déclaré Poutine en référence à la guerre qu'il a déclenchée en Ukraine, "ce qui se passe au Moyen-Orient, ce qui se passe en Palestine, attire naturellement notre attention". Abbas a souligné sa proximité avec Poutine et la Russie, qui a longtemps été un bienfaiteur des Palestiniens. "Nous avons confiance en eux, nous les croyons, nous sentons leur soutien", a-t-il déclaré. Poutine a réaffirmé la position de Moscou sur le conflit du Moyen-Orient : "Pour créer une paix durable, fiable et stable dans la région, toutes les résolutions de l'ONU doivent être mises en œuvre, et surtout, un État palestinien pleinement souverain doit être créé."

Abbas a peu de soutien parmi la population palestinienne, en partie parce qu'il a peu de moyens de contrer la violence des colons israéliens. Il dirige l'Autorité palestinienne et le faction séculariste Fatah. Fatah et Hamas sont les deux plus grandes organisations palestiniennes - et de féroces rivales. Récemment, elles et d'autres groupes palestiniens ont signé une déclaration, selon les médias d'État chinois, visant à renforcer l'unité palestinienne. L'objectif est un gouvernement d'union palestinien, ont rapporté les médias palestiniens.

Les accords similaires entre les deux organisations par le passé n'ont pas abouti à des progrès. Les médias russes expliquent également la visite d'Abbas à Moscou par le fait que la Russie est l'une des rares puissances à plaider pour l'unité palestinienne.

La visite du président palestinien Mahmoud Abbas à Moscou est considérée comme un coup stratégique, alors qu'il cherche à obtenir le soutien de la Commission influente de la Russie dans sa quête d'unité parmi les organisations palestiniennes.

