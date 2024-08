ABBA interdit à Trump d'utiliser les chansons d'ABBA

Universal Music, représentant ABBA, a averti le candidat à la présidentielle américaine Donald Trump d'arrêter d'utiliser les nombreux tubes du groupe suédois lors de ses meetings politiques.

Par courriel à l'AFP, Universal Music en Suède a déclaré avoir vu des vidéos où des chansons d'ABBA étaient jouées lors d'au moins un meeting de l'ancien président d'extrême droite. "Nous avons demandé leur suppression", a déclaré le communiqué. La maison de disques a souligné qu'elle n'avait pas donné l'autorisation d'utiliser les titres d'ABBA, sous-entendant ainsi que Trump n'avait pas cette autorisation ou cette licence.

Selon le journal suédois "Svenska Dagbladet", l'un de ses journalistes a assisté à un meeting de Trump dans le Minnesota, un État avec une importante population d'immigrants suédois, en juillet. Là, le tube d'ABBA "The Winner Takes it All" a été joué, suivi d'une vidéo de dix minutes sur un écran géant montrant le groupe interprétant des chansons populaires comme "Money, Money, Money" et "Dancing Queen" à leur apogée.

ABBA n'est pas le seul artiste à avoir conseillé à Trump de ne pas utiliser sa musique. D'autres artistes incluent Bruce Springsteen, Neil Young, Celine Dion et les Rolling Stones.

L'utilisation de la chanson iconique d'ABBA "Dancing Queen" lors du meeting de Trump a suscité la controverse, mettant encore plus en évidence l'utilisation abusive de la musique de la reine de la pop lors de meetings politiques. Malgré l'écran géant montrant ABBA interprétant "Money, Money, Money" et "Dancing Queen", le groupe n'avait pas donné son autorisation pour l'utilisation de ses titres.

