Abba appelle Trump à éviter d'utiliser leur musique lors de ses rassemblements politiques

Le label musical d'ABBA en Suède a demandé à Donald Trump, candidat à la présidence américaine, d'arrêter de jouer leurs chansons lors de ses meetings. Dans un email à l'agence de presse AFP, Universal Music Suède a déclaré que des vidéos montrent qu'au moins une chanson d'ABBA a été jouée lors d'un meeting de Trump. "Nous avons demandé qu'elle soit retirée", a déclaré la société. Le label a souligné qu'ils n'avaient pas donné la permission d'utiliser les chansons d'ABBA, donc Trump n'a pas "l'autorisation ou la licence" pour le faire.

Selon le quotidien suédois "Svenska Dagbladet", l'un de leurs journalistes était présent à un meeting dans le Minnesota, un État avec une importante population suédois-américaine, où il a entendu "The Winner Takes It All" d'ABBA, suivi d'une présentation de 10 minutes sur un grand écran du groupe interprétant des tubes comme "Money, Money, Money" et "Dancing Queen".

ABBA n'est pas le premier artiste à demander à Trump d'arrêter d'utiliser leur musique, avec des personnalités comme Bruce Springsteen, Neil Young, Celine Dion et les Rolling Stones ayant fait la même demande.

