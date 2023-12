Aaron Rodgers considère cette saison comme une "année perdue", mais le quarterback dit qu'il pense "pouvoir jouer encore des années" en NFL

Après avoir passé 18 saisons avec les Green Bay Packers, Rodgers a été échangé avec les Jets pendant l'intersaison au début de l'année.

Ses débuts étaient très attendus, mais Rodgers n'a eu droit qu'à 94 secondes de jeu, car il a subi une blessure importante lors de l'ouverture de la saison des Jets contre les Buffalo Bills, lorsqu'il a été sacké par le rusher Leonard Floyd, quatre fois seulement après le début de la partie.

Rodgers, quatre fois MVP, a été opéré la semaine de sa blessure en septembre, et il a été rapporté qu'il faisait des progrès spectaculaires dans son rétablissement et qu'un retour était possible si les Jets devaient faire les playoffs.

Les spéculations se sont intensifiées lorsque le joueur de 40 ans a été autorisé à reprendre l'entraînement en novembre, 11 semaines seulement après sa blessure.

Cependant, les Jets étant désormais officiellement hors course pour la post-saison après leur défaite 30-0 en semaine 15 face aux Miami Dolphins, le calendrier de la rééducation de Rodgers s'est modifié.

"Je pense que depuis le début, on espère que nous sommes encore dans la course parce qu'il n'était pas réaliste de penser que je serais à 100 % pour être médicalement autorisé à n'importe quel moment de la saison régulière", a déclaré Rodgers lors de l'émission Pat McAfee Show d'ESPN.

"Je pense que dans les trois ou quatre semaines à venir, il aurait été possible d'atteindre 100 %, mais ce n'est évidemment pas le cas. La conversation a donc porté sur le passage de l'autorisation médicale à 100 % à la volonté de jouer, ce qui n'a jamais été un problème pour moi.

Bien qu'il sorte d'une grave blessure, Rodgers rejette l'idée que la prochaine saison en NFL pourrait être sa dernière.

"Je ne pense pas que l'année prochaine sera ma dernière année", a-t-il déclaré. "Avec certaines des choses que j'ai apprises l'année dernière en prenant soin de mon corps et en m'entourant de personnes formidables qui m'ont aidé avec ma nutrition et mon entraînement fonctionnel à un niveau aigu.

"J'ai l'impression que je peux jouer plus longtemps et être efficace jusqu'à la quarantaine, ce qui est fou parce que je pensais que je serais assis sur mon canapé quelque part à 40 ans.

Rodgers étant absent jusqu'à l'année prochaine, les Jets devront continuer à utiliser d'autres QB jusqu'à la fin de la saison.

Le quarterback de troisième année Zach Wilson a été titularisé la plupart du temps cette saison et bien que l'ancien choix n°2 ait montré des signes de potentiel, lui et l'attaque ont régulièrement connu des difficultés.

Wilson a été remplacé par Tim Boyle en milieu de match lors de la semaine 11 contre les Bills. Cependant, Boyle n'a pas été productif lors de ses deux titularisations et a été coupé par les Jets, qui sont 5-9 sur la saison, peu de temps après.

Wilson est revenu en tant que titulaire en semaine 14, mais il a quitté le match contre les Dolphins en raison d'une commotion cérébrale et a été remplacé par Trevor Siemian.

Si les supporters des Jets peuvent se réjouir du prompt rétablissement de Rodgers et de son engagement à passer plusieurs années à New York, beaucoup se demanderont ce qui aurait pu se passer au cours d'une saison qui s'annonçait pourtant si prometteuse.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com