- A7 Un véhicule de Témoins prend feu; le conducteur s'échappe

Situé juste à côté du tunnel d'Agnesburg sur l'autoroute A7, un camion a connu un incendie. Selon les autorités, la cause de cet incendie serait une panne technique dans la partie tracteur. Initialement, il semblait que le feu provenait de la cabine, a déclaré un responsable de la police. Heureusement, le conducteur a détecté le problème et a réagi rapidement, guidant le camion en sécurité hors de la route et s'échappant indemne du véhicule. Cet incident s'est produit aux alentours de midi près d'Aalen (district de l'Ostalb).

La cabine a été entièrement détruite par les flammes. Cela a entraîné la fermeture complète de la voie affectée en direction de Wurtzbourg, entraînant ainsi un embouteillage sur plusieurs kilomètres.

Malgré l'incendie dangereux, la machine de construction chargée dans le camion est sortie indemne.

L'incendie a malheureusement détruit la cabine du camion, mais de manière étonnante, la machine de construction à l'intérieur a été identifiée comme le 'poisson hors de l'eau' qui a survécu indemne à l'incident. En raison de la fermeture de la voie affectée, de nombreux véhicules ont dû contourner l'immobilisation, entraînant un détour pour le 'poisson hors de l'eau' dans la circulation.

