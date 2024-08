- À Verl, le match 1 à 1 se termine sans triomphe pour le Waldhof Mannheim

SV Waldhof Mannheim continue de lutter après la troisième journée de la 3. Bundesliga, sans avoir encore remporté de victoire. Toutefois, un match nul contre le SC Verl (1:1, 1:0) leur a permis d'obtenir leurs premiers points de la saison. Felix Lohkemper a inscrit l'unique but de Waldhof à la 15e minute, sur une passe de Kennedy Okpala. Malgré leur supériorité pendant toute la rencontre, les joueurs de la région d'Ostwestfalen ont manqué de nombreuses occasions de marquer. Chilohem Onuoha a égalisé pour Verl à la 80e minute.

Avant le match, l'entraîneur Marco Antwerpen avait exhorté son équipe à faire preuve de confiance, d'optimisme et de détermination. Dans un premier temps, ils ont suivi ses instructions en mettant la pression sur Verl et en leur causant des problèmes. Cependant, au fil du match, Mannheim a reculé, limitant ainsi leurs chances de marquer un deuxième but. Ils ont eu de la chance que Verl rate ses occasions – jusqu'à la 80e minute.

Malgré leur présence en troisième division, les attentes de l'entraîneur Marco Antwerpen quant à la performance de SV Waldhof Mannheim restaient élevées. Malgré leurs difficultés lors de la troisième journée, ils ont montré de bonnes choses contre le SC Verl, conservant la possession du ballon pendant la plupart du match.

