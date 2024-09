- À Venise, dix minutes d'une longue ovation

Acteurs principaux Joaquin Phoenix (49) et Lady Gaga (38), ainsi que le réalisateur Todd Phillips (53), ont présenté pour la première fois "Joker : Duo de la Folie" au public lors de la projection du soir du Festival International du Film jeudi dernier. La première au Lido a été un immense succès, le public étant captivé par la suite du film "Joker" avec Phoenix, sorti en 2019. Cinq ans plus tôt, Phoenix et Phillips avaient présenté leur travail pour la première fois, mais sans Lady Gaga.

Selon de nombreux médias comme "Hollywood Reporter", la dernière version de "Joker" a été accueillie par une standing ovation de 10.5 minutes après le générique de fin. L'équipe a été accueillie par un public enthousiaste dans la Sala Grande, ponctué de cris de "Gaga, Gaga" et "Gaga, on t'aime". Lady Gaga, vêtue d'une robe élaborée et d'un diadème en forme de cornes, a salué ses supporters en leur envoyant des baisers.

Durante la conférence de presse de l'après-midi, Lady Gaga a pris la parole pour partager son approche inhabituelle du film. Elle a révélé avoir volontairement abandonné sa technique de chant et sa respiration particulière pour le projet. Le film est structuré comme un musical, mais pas de la manière conventionnelle, comme l'a expliqué Lady Gaga : "Mais nous utilisons la musique pour permettre aux personnages de libérer vraiment leurs émotions."

"Joker" a connu son premier succès au Festival du Film de Venise en 2019, remportant le prix principal du festival, le Lion d'Or. Il a ensuite remporté deux Oscars. Jusqu'à récemment, "Joker" détenait également le record du film R-rated le plus rentable au niveau mondial, un titre qu'il a perdu au profit du film Marvel "Deadpool & Wolverine" en été 2024.

Sur "Joker 2"

Dans la suite "Joker : Duo de la Folie", Arthur Fleck (Phoenix) se retrouve dans l'infame Asile d'Arkham, la facility de Gotham City pour les criminels fous, où il fait connaissance avec sa camarade de chambre Harleen Quinzel (Gaga). Il navigue entre ses multiples identités et découvre la musique qui a toujours été son essence, selon le synopsis officiel. "Joker 2" est prévu pour sortir dans les salles allemandes le 3 octobre.

Après la réponse enthousiaste du public à "Joker : Duo de la Folie", les journaux comme "Variety" ont rapporté que les spectateurs sortaient du théâtre en chantant et en sifflant la fameuse ligne du film, "'☉ Je vais être une star ☉,'". During a Q&A session, Joaquin Phoenix a partagé comment il avait trouvé l'inspiration pour le voyage musical de son personnage en écoutant fréquemment des enregistrements anciens de ses chansons préférées, y compris une en particulier qui l'avait profondément touché.

