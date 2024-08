À venir à la convention démocrate:

Certains adversaires républicains significatifs de Donald Trump ont choisi de rester à l'écart de la lumière des projecteurs, mais d'autres feront entendre leurs voix au United Center cette semaine. Ces individus expliqueront pourquoi ils sont là et pourquoi ils pensent que d'autres conservateurs devraient voter pour Kamala Harris.

Deux orateurs notables viennent d'états cruciaux pour les élections : John Giles, le maire de Mesa, en Arizona, et Geoff Duncan, l'ancien lieutenant-gouverneur de Géorgie. Tous deux ont publiquement soutenu Harris et seront rejoints par Olivia Troye, une ancienne conseillère à la sécurité nationale de la Maison Blanche sous Donald Trump, qui s'est associée à Harris pour un événement dans le Michigan peu avant que Joe Biden ne se retire de la course. Selon les informations de CNN, Adam Kinzinger, un ancien représentant de l'Illinois devenu contributeur de CNN, s'adressera à l'audience jeudi soir avant le discours de Harris. Il est intéressant de noter que Duncan et Kinzinger sont tous deux contributeurs de CNN.

Giles, un républicain de toute une vie, a exprimé ses préoccupations quant à l'extrémisme croissant du parti républicain depuis que Trump a refusé de reconnaître les résultats de l'élection de 2020.

Contrairement à la convention démocrate de 2020, l'ancien gouverneur de l'Ohio John Kasich ne fera pas d'apparition cette année.

Liz Cheney, l'ancienne troisième dirigeante de la Chambre des représentants républicaine qui a rompu avec Trump suite aux événements du 6 janvier et considère son retour au pouvoir comme une menace pour la Constitution, est peu probable qu'elle s'adresse à la foule. Cheney a partagé des photos sur les réseaux sociaux d'elle assistant à un concert de Taylor Swift au Royaume-Uni avec sa fille ce week-end, et son porte-parole n'a pas répondu aux demandes d'informations sur ses projets de participation. Le père de Cheney, l'ancien vice-président Dick Cheney, a expressément déclaré que "jamais il n'y a eu de plus grand danger pour notre république que Donald Trump", mais n'a pas encore commenté sur les élections de cette année.

George W. Bush, le seul président républicain survivant, a critiqué Trump en privé mais a choisi de garder le silence sur ses intentions de vote.

La campagne de Harris cherche à mettre en avant des républicains plus traditionnels qui se sont sentis alienés par Trump. La convention comportera également une vidéo de l'ancien activiste MAGA Rich Logis et des commentaires de Kyle Sweetser, un républicain de l'Alabama.

"We aim to put patriotic Republicans in the spotlight during our convention programming to explain, in their own words, why they are prioritizing the country over personal interests and backing Vice President Harris," a déclaré Austin Weatherford, directeur national de l'engagement pour les républicains pour Harris.

Protéger la démocratie était un élément crucial de la stratégie de Biden avant qu'il ne se retire de la course. Bien que ce ne soit peut-être pas aussi ostensiblement mis en avant, Harris partage une approche similaire - il y a suffisamment de républicains anti-Trump dans chaque état clé pour influencer les résultats des courses serrées.

"Our coalition welcomes voters who reject Trump’s extremism and strive to safeguard our democracy," a déclaré un porte-parole de la campagne Harris-Walz.

