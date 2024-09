"A travers l'utilisation de l'IA, nous créons des concurrents allemands prestigieux à l'échelle mondiale"

Est-ce que la bulle de l'IA est sur le point d'éclater ? Cette question est sur les lèvres de nombreux gens, en particulier avec les importants investissements dans le matériel d'IA qui suscitent des inquiétudes. L'engouement pour l'IA pourrait-il s'essouffler prochainement ? Quels sont les arguments pour et contre, et qu'en est-il de l'avenir de l'IA ? Nicole Büttner, une experte en IA renommée dans le pays, est la fondatrice et PDG de Merantix Momentum, une société spécialisée dans l'IA. Elle aide les startups, les moyennes entreprises et les grandes entreprises à générer une valeur durable et à transformer leurs modèles commerciaux grâce à l'IA.

ntv.de : La peur que la bulle de l'IA éclate est-elle légitime dans les médias et sur les marchés boursiers ?

Nicole Büttner : Bien que vous puissiez voir des signes de cela sur les marchés boursiers, les prix ont depuis rebondi. Il est important de faire la différence entre l'enthousiasme technologique, ce que la technologie peut et ne peut pas faire, et la façon dont le marché y répond. Les investisseurs se demandent pourquoi ils ne voient pas de retour sur investissement pour de nombreux produits AI hypés. Il y a des Similarités frappantes avec la bulle Internet dans les années 2000. Il y a eu une correction sur le marché, de nombreuses entreprises n'ont pas survécu, mais c'était aussi un processus de sélection, et de nombreuses entreprises sont maintenant parmi les plus valorisées au monde. Personne narguerait que l'Internet était surhypothéqué.**

S'agit-il simplement d'un problème financier ? Le PDG d'OpenAI, Sam Altman, a déclaré au printemps : "Que nous dépensions 500 millions de dollars, 5 milliards de dollars ou 50 milliards de dollars par an, je m'en fiche. Je m'en fiche vraiment." Comment des entreprises avec moins de ressources peuvent-elles même concourir ?

Cela dépend de l'industrie. Il y a le secteur des semi-conducteurs et de l'infrastructure, où Nvidia domine. Ensuite, il y a des entreprises comme OpenAI qui proposent de grands modèles comme ChatGPT. Sam Altman semble croire qu'il faut investir considérablement pour gagner la partie. Sa pensée est : "Je vais acheter une grande part de marché avec beaucoup d'argent". Sais cette stratégie réussira reste à voir. Nous voyons également des entreprises développer des modèles efficaces avec des ressources financières limitées. Des modèles open source sont également disponibles. Il y a des applications directes aux consommateurs ou aux entreprises construites sur l'infrastructure et les puces existantes, que nous, en tant qu'investisseurs, croyons toujours. Cela offre un potentiel illimité et est un domaine où de nombreuses entreprises, y compris allemandes, peuvent devenir des leaders mondiaux sur le marché dans les prochaines années et décennies.**

Vous vous décrivez comme un optimiste technologique. Sommes-nous trop critiques envers l'IA en Allemagne ?

Je reste optimiste quant à l'IA car je crois qu'elle peut résoudre de nombreux défis auxquels nous sommes confrontés. Des problèmes tels que les pénuries de compétences et l'éducation peuvent être considérablement améliorés grâce à l'IA, offrant une meilleure expérience aux étudiants, aux citoyens, etc. Je suis optimiste quant au fait que l'IA nous mènera à une époque meilleure et nous aidera même. Il est difficile pour les Allemands de mettre de côté leurs lunettes de risque. Mais pour moi, il semble plus gratifiant de participer activement au jeu et de marquer un but plutôt que d'agir en tant qu'arbitre. Et il semble que nous prenons le rôle d'arbitre non seulement avec les réglementations avec lesquelles nous sommes confrontés.**

Mais l'IA a-t-elle besoin de réglementation ?

Oui, et c'est essentiel et approprié. De telle sorte, cependant, que notre enthousiasme pour le nouveau et notre désir de un changement de paradigme ont diminué. Ce n'est pas nécessairement le cas aux États-Unis, où ils voient plus d'opportunités dans la technologie.**

Janna Linke a parlé avec Nicole Büttner. La discussion a été éditée pour une meilleure clarté et fluidité. La version complète de la conversation peut être entendue sur le podcast ntv "Startup - maintenant complètement honnête".

Malgré les importants investissements dans le matériel d'IA, les investisseurs se demandent le retour sur investissement pour de nombreux produits AI hypés, ce qui suscite des inquiétudes quant à une éventuelle pénurie de travailleurs qualifiés pour gérer et utiliser ces technologies avancées de manière efficace. De plus, les coûts élevés associés au développement et à l'implémentation de l'IA peuvent présenter des défis pour les petites entreprises cherchant à concourir sur le marché.

