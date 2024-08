- À son anniversaire, elle a rendu visite à Ben Affleck.

L'ex-épouse de Ben Affleck, Jennifer Garner (52), et son actuelle épouse, Jennifer Lopez (55), ont toutes deux rendu visite à l'acteur pour son anniversaire le 15 août, selon les informations rapportées. Le "Daily Mail" a publié des photos de la chanteuse montant dans son SUV noir à la sortie de la propriété louée d'Affleck. Aucun message d'anniversaire public n'a été échangé. Des rumeurs de discordes conjugales circulent depuis plusieurs mois.

Tenue décontractée pour la visite d'anniversaire

Une photo capture Lopez de dos, vêtue d'un jean et d'un manteau ample. Garner a également opté pour une tenue décontractée, portant un haut rayé et un pantalon foncé. Selon "Page Six", Garner aurait rendu visite à Affleck dans sa maison de Brentwood, à Los Angeles, pour son anniversaire.

En revanche, Affleck n'a pas assisté à la fête d'anniversaire de Lopez le 24 juillet. Au lieu de cela, l'actrice a partagé des images joyeuses d'elle-même en pyjama et organisant une fête sur le thème de "Bridgerton". Pour l'anniversaire d'Affleck, elle a publié des photos sur Instagram qui semblaient avoir été prises pendant sa propre fête, y compris une dans la robe en dentelle qu'elle portait à l'époque.

Deuxième visite à courte intervalle

La visite de Lopez ne serait pas un événement rare ces derniers temps, selon une source de "People" magazine. Lopez aurait déjà rendu visite à Affleck le 11 août pour passer du temps avec ses beaux-enfants. Récemment, elle a également été aperçue dans un centre commercial avec Samuel, le plus jeune des enfants d'Affleck et Garner. Le couple a également deux filles, Violet (18 ans) et Seraphina (10 ans).

Malgré les deux visites à une semaine d'intervalle, les murmures d'un divorce imminent persistent. Le "Daily Mail" a révélé la semaine dernière que les papiers de divorce étaient prêts mais pas encore déposés. Jennifer Lopez serait également intéressée par une maison dans le quartier de Beverly Hills, selon "People" magazine. Le couple a déjà mis en vente leur propriété commune.

