- À Solingen, le ministre Paul adopte des mesures pour les procédures d'asile

Au sujet de l'homme présumé armé d'un couteau à Solingen, selon les déclarations du ministre des Réfugiés de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Josefine Paul (les Verts), il y avait des problèmes avec les autorités locales et un manque d'options de transport qui ont entravé l'expulsion rapide de l'individu. Le ministre a détaillé les premières réponses.

Un soir de vendredi, un individu armé d'un couteau a attaqué un festival de la ville, entraînant la mort de trois personnes et blessant huit autres. Le présumé auteur est un Syrien de 26 ans nommé Issa Al H., actuellement en détention.

Absence de vols de retour

L'homme est entré en Allemagne par la Bulgarie et devait être renvoyé dans son pays conformément aux réglementations de l'asile de l'UE. Cependant, cela n'a pas eu lieu car l'homme n'a pas été trouvé à l'installation d'hébergement centrale de Paderborn le jour prévu en juin 2023, selon Paul. Malgré sa réapparition peu de temps avant et après, le personnel de l'installation de Paderborn n'a pas informé l'Autorité centrale des étrangers (ZAB) de Bielefeld.

Le prochain problème était que l'Autorité centrale des étrangers compétente n'a pas programmé un nouveau vol de déportation pour le Syrien. Le délai pour la déportation était de six mois, mais en raison des réglementations bulgares, il y a très peu de vols potentiels pour Sofia. Par conséquent, un nouveau vol n'aurait pu être organisé qu'après la date limite, environ 11 à 13 semaines plus tard. Aucun transfert terrestre n'était possible.

Améliorations pour les autorités de l'asile

À l'avenir, les installations d'hébergement communales doivent signaler immédiatement les réapparitions de demandeurs d'asile après des déportations infructueuses, a déclaré Paul. Les autorités des étrangers doivent également organiser rapidement un nouveau vol. Elles doivent également avoir accès au système de présence central des installations d'hébergement pour surveiller elles-mêmes la présence de personnes soumises à une obligation de déportation. Paul a également plaidé pour une meilleure coordination nationale des vols de déportation.

"Ce système est si compliqué et fondamentalement défectueux", a déclaré Paul. Les déportations infructueuses sont la norme. Seulement 10 à 15 % des transferts conformément aux règles de Dublin sont réussis. En ce qui concerne la déportation infructueuse de l'auteur présumé de l'attaque au couteau de Solingen, Paul a déclaré : "Le cas avant le vendredi soir est sans aucun doute l'un des centaines de ce pays."

Paul a fait référence à "problèmes" avec les autorités plutôt qu'à des erreurs, car les processus procéduraux n'étaient pas clairement définis. "Le processus n'est plus fonctionnel." La complexité est excessive. "Nous devons cela aux victimes, nous devons cela aux familles et à Solingen de vraiment enquêter sur cela."

En raison de l'absence de vol de retour, la déportation de l'individu syrien a été reportée après la date limite de six mois, mettant en évidence la nécessité d'une meilleure coordination et d'une action rapide des autorités de l'asile. L'incident de l'homme présumé armé d'un couteau à Solingen sert d'exemple frappant des processus migratoires complexes et souvent défectueux, les déportations infructueuses étant un phénomène courant.

