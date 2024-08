- À Solingen, le FDP préconise la mise en place d'une commission d'enquête au parlement de l'État.

À la suite de l'incident de coups de couteau tragique à Solingen, le FDP plaide en faveur de la création d'une commission d'enquête au parlement régional de Düsseldorf. Cette demande est motivée par le dossier d'asile concernant le Syrien suspecté (26 ans). "L'incident choquant du suspect agresseur à coups de couteau à Solingen suggère des failles significatives dans la collaboration entre nos autorités, similaires à celles du passé", a déclaré Henning Höne, porte-parole du groupe parlementaire FDP, à l'agence de presse dpa.

"Il est inacceptable que l'expulsion d'un demandeur d'asile dont le dossier a été clos, qui devait être transféré en Bulgarie selon le règlement de Dublin, ait été entravée en raison d'une prétendue communication et mise en œuvre insuffisantes", a précisé le représentant du FDP.

Appel aux factions CDU, SPD et Verts

Höne a poursuivi : "Le fait que le ministre-président Wüst ait mis en avant les lacunes de coordination indique que le gouvernement régional prend la gravité de la situation en compte." Toutefois, selon Höne : "Les assurances verbales pour clarifier la situation ne suffisent pas. Et le jeu de responsabilité entre les différents niveaux de l'État ne contribue pas à la solution. Nous avons besoin de mesures concrètes et d'accords contraignants entre le gouvernement fédéral, l'État et les municipalités pour éviter tout manquement futur."

Le porte-parole du groupe parlementaire FDP a proposé "une analyse approfondie des événements et de savoir si des indices antérieurs ont été ignorés". Une commission parlementaire d'enquête (PUA) "serait la méthode appropriée, une fois les enquêtes en cours terminées, pour attribuer les responsabilités et prévenir les erreurs futures", a déclaré Höne. Il a exhorté les factions CDU, SPD et Verts à mettre en place une commission U.

