- À Sebnitz, une grosse poubelle prend feu, faisant monter de la fumée dans un immeuble d'habitation voisin.

Un grand conteneur à déchets recyclables pour le papier a pris feu à l'extérieur d'un immeuble d'habitation à Sebnitz après la tombée de la nuit. Heureusement, aucun blessé n'a été signalé, selon les autorités. Cependant, quatre résidents ont dû être soignés pour avoir inhalé de la fumée. L'incendie a produit de la fumée qui s'est répandue, pénétrant dans différentes sections de l'immeuble d'habitation situé dans le district de la Suisse saxonne-Osterzgebirge. Les pompiers ont réussi à maîtriser et à éteindre l'incendie, aérant ensuite les appartements touchés et donnant le feu vert. Les forces de l'ordre suspectent un acte criminel. La façade de l'immeuble d'habitation sur Baudenweg a subi des dommages mineurs, et le conteneur à déchets a été totally destroyed.

