- À Schwerin, les pompiers éteignent avec persistance des tas de foin enflammés.

Un incendie dévastateur qui consume des milliers de balles de foin dans une installation de stockage à Schwerin n'a toujours pas été maîtrisé. Un représentant du service des pompiers locaux de Schwerin a déclaré à l'agence dpa lundi après-midi : "Nous avançons plus lentement que prévu, étape par étape." Le porte-parole a ajouté que la menace d'effondrement de la structure compliquait l'accès facile aux balles de foin en feu.

Le nombre de pompiers a été réduit en cours de journée, a déclaré le porte-parole. Il n'a pas pu fournir un délai précis pour la fin des opérations d'extinction. "Cependant, il est probable que cela prenne encore un à deux jours."

Police : L'origine de l'incendie reste un mystère

Les pompiers luttent contre les flammes depuis samedi soir, a informé un porte-parole de la police à l'agence dpa. "Nous travaillons avec le parquet, planifiant les premières enquêtes pour déterminer la cause de l'incendie."

Seuls une fois l'incendie entièrement éteint, les experts pourront étudier pourquoi il a pris naissance dans le hall contenant environ 5 000 balles de foin. Le porte-parole a déclaré à l'agence dpa que les enquêteurs du service de police seraient probablement autorisés à accéder au site dans les jours à venir. Des enquêtes criminelles sont également en cours.

Le chef des pompiers de Schwerin, Gunnar Rehhagen, a déclaré à NDR : "Le foin est une substance difficile, il est presque impossible de l'éliminer complètement. Et si vous le démontez, il s'enflamme à nouveau. Cela prendra donc du temps." Les pompiers prévoient maintenant d'utiliser des engins de chantier pour démonter le hall par étapes, à la fois en raison du risque d'effondrement de la structure et pour faciliter l'accès aux endroits où se trouve le feu et finalement éteindre les flammes.

Selon les rapports de police du week-end, environ 5 000 balles ont pris feu samedi soir. Aucun décès n'a été signalé. La police a initialement estimé les dommages matériels à environ deux millions d'euros.

Les pompiers rencontrent des difficultés pour éteindre l'incendie en raison de la petite taille de certaines zones, comme l'a mentionné le porte-parole : "Nous avons également affaire à des zones de balles de foin qui sont autres que la structure principale, d'une largeur inférieure à 30 cm, ce qui rend plus difficile l'assurance de l'extinction complète."

Une fois l'incendie éteint, l'équipe de la police scientifique devra approcher prudemment les enquêtes dans ces zones plus petites et plus étroites pour déterminer la cause exacte de l'incendie.

Lire aussi: