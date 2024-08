À quoi les légendes de la jungle doivent- elles être préparées?

Triste que les Jeux olympiques soient terminés ? Ne vous inquiétez pas, cela continue sans interruption au plus haut niveau. Après tout, c'est la première fois cette semaine sur RTL+ et RTL que "Je suis une star - La revanche des légendes de la jungle" est diffusé. La saison des Allstars du camp de la jungle promet quelques innovations.

Nous nous réveillerons encore quelques fois ... puis la jungle nous appellera. Et ça, même en plein été ! Car Sonja Zietlow et Jan Köppen présenteront pour la première fois une édition spéciale du camp de la jungle sur RTL+ (ainsi que sur RTL à partir du 16 août) avec le slogan "Je suis une star - La revanche des légendes de la jungle".

La saison des Allstars nous attend avec un total de 13 candidats, tous ayant déjà participé à une édition régulière de l'émission phare de RTL. Mais ils doivent se préparer à quelques changements dans le concept de format.

Cela commence par l'emplacement de leur aventure dans la jungle : la saison des Allstars ne se déroulera pas en Australie, mais en Afrique du Sud. Bien que l'émission de télé-réalité y soit déjà allée une fois - lorsque l'Australie s'est retirée en 2022 en raison de possibles restrictions de voyage liées au coronavirus - c'est la première fois que cela se produit.

"Dynamiques entièrement nouvelles"

Il y a également une différence notable dans le montant de la prime, car ce ne sont pas les téléspectateurs qui décideront finalement qui peut remporter les 100 000 euros. En effet, l'édition des Allstars ne sera pas diffusée en direct à la télévision, mais a été enregistrée à l'avance.

Sur RTL+, les téléspectateurs peuvent regarder l'épisode actuel un jour plus tôt qu'à la télévision. Là-bas, l'émission sera diffusée en prime time à 20h15.

Même si le public n'a pas d'influence sur qui doit affronter l'épreuve de la jungle ou quitter le camp, il ne devrait pas manquer d'excitation. "Beaucoup de choses se joueront lors des épreuves et au sein de l'équipe. Je pense que cela crée une toute nouvelle dynamique", explique Sonja Zietlow dans une interview pour RTL. "Vous n'aurez plus l'excuse que le téléspectateur de l'extérieur a décidé quelque chose et 'je ne suis pas vraiment responsable et je ne peux pas vraiment y changer grand-chose'", ajoute Jan Köppen. "Mais les gens dans le camp peuvent alors se regarder dans les yeux à la fin et doivent dire : pourquoi as-tu dit que je devais faire ceci ou partir maintenant ?" Ce serait excitant à un niveau différent, dit le présentateur.

Les règles sont les règles ? Pas question

En ce qui concerne les particularités de la saison des Allstars, Zietlow laisse déjà échapper : "Par exemple, si vous ne gagnez pas une épreuve, vous devez rentrer chez vous. Cela peut arriver. Cela a simplement des conséquences sur ce qui se passe au sein de l'équipe." Hormis cela, cependant, la fameuse phrase de Marc Terenzio "Les règles sont les règles" ne s'applique pas. Dans l'édition spéciale du camp de la jungle, il n'y a pas de règles fixes que les candidats doivent suivre pour éviter les punitions.

En raison du nouveau format de diffusion, le travail de Sonja Zietlow et de son collègue Jan Köppen sur l'émission de télé-réalité changera également, déclare-t-elle. "Nous ne sommes pas en direct, ce qui signifie que nous n'avons pas à faire un show en direct, nous n'avons pas à travailler la nuit et toute la journée." Ainsi, le duo éprouvé devrait être bien reposé pour sa présentation.

Même si la saison des Allstars du camp de la jungle n'est pas en direct, les téléspectateurs peuvent toujours regarder l'épisode actuel un jour plus tôt sur RTL+ à 20h15. L'absence de diffusion en direct et l influence des téléspectateurs créent de nouvelles dynamiques au sein du camp, car les candidats doivent assumer les conséquences de leurs actions sans blâmer des facteurs externes.

Malgré le passage à un format enregistré, Sonja Zietlow et Jan Köppen auront plus de temps pour préparer leur présentation, car ils n'ont plus à travailler la nuit et les émissions en direct de toute la journée.

Lire aussi: