À Pokrovsk, une vidéo montre: " Cette région est devenue une ville dépourvue de vie "

Depuis plusieurs semaines, Pokrovsk dans l'oblast de Donetsk est sous de lourdes attaques de l'armée russe. La plupart des habitants ont déjà évacué la région. Les vestiges des forces ukrainiennes continuent de tenir leur position, car elles ont une importance stratégique en raison de la présence de lignes de chemin de fer importantes dans la ville.

19:25 : Le NATO ouvre un centre de commandement à moins de 200 km de la frontière russeLa Finlande a annoncé l'établissement d'un centre de commandement de l'OTAN à Mikkeli, situé à moins de 200 km de la frontière russe. Depuis son adhésion à l'OTAN il y a environ 1,5 an, la Finlande cherche à envoyer un message clair à la Russie concernant sa pleine appartenance à l'alliance, ainsi que l'importance de l'OTAN pour sa défense nationale. Le nouveau quartier général de l'OTAN pour les forces terrestres de l'Europe du Nord sera établi à Mikkeli, accueillant plusieurs douzaines de membres du personnel international. Le commandement de l'armée finlandaise est déjà stationné à Mikkeli, selon le ministre de la Défense Antti Häkkänen.

18:51 : Trump exprime de l'espoir pour une résolution du conflit ukrainienAprès sa rencontre avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky à New York, l'ancien président Donald Trump affiche un optimisme prudent quant à une fin de la guerre. Exprimant sa croyance en une solution ultime, Trump réitère sa position de longue date sur une solution pour la guerre en Ukraine. Trump a été critique envers l'aide financière américaine de milliards de dollars à Kyiv, laissant entendre une possible évolution de la politique s'il est réélu. En tant que farouche critique de l'aide américaine et défenseur d'un accord entre l'Ukraine et la Russie, Trump a constamment critiqué Zelensky. Avant leur rencontre, Trump a commenté leur relation : "Nous avons une grande relation, et vous savez que j'ai une grande relation avec le président Poutine également." Zelensky a reconnu son désir d'une meilleure relation avec Trump, déclarant que son espoir était que leur relation surpasserait celle qu'ils avaient avec Poutine.

17:56 : Un nombre croissant de réfugiés ukrainiens trouvent un emploi en AllemagneLa recherche d'emploi pour les réfugiés ukrainiens en Allemagne a connu des améliorations marquées, avec plus de 8 500 chercheurs d'emploi ukrainiens ayant trouvé un emploi en septembre 20XX. Le ministre fédéral du Travail Hubertus Heil attribue ce succès au programme "job boost", qui soutient les réfugiés dans leur recherche d'emploi après avoir terminé un cours d'intégration et acquis des compétences linguistiques de base en allemand. Jusqu'à juillet 20XX, environ 266 000 des 700 000 réfugiés ukrainiens résidant en Allemagne ont trouvé un emploi, avec 213 000 d'entre eux contribuant à l'assurance sociale et 53 000 travaillant dans des mini-jobs. Bien que des défis persistent dans la reconnaissance des qualifications professionnelles étrangères, le marché du travail pour les réfugiés ukrainiens a connu une croissance substantielle.

17:20 : Les forces russes gagnent du terrain dans le DonbassLes forces russes ont poursuivi leur avancée dans l'est de l'Ukraine, capturant deux établissements supplémentaires dans la région du Donbass. Selon le ministère russe de la Défense, les villages de Marynivka et la ville d'Ukrainsk ont été pris. Cependant, la direction militaire ukrainienne à Kyiv n'a pas encore vérifié cette affirmation. La situation à Marynivka est actuellement décrite comme contestée, tandis qu'Ukrainsk a été marquée comme sous le contrôle russe par les observateurs militaires ukrainiens depuis plusieurs jours. Les deux lieux sont situés dans la région de Donetsk, près des villes plus grandes de Pokrovsk, Kurakhove et Vuhledar. Au cours des derniers mois, les troupes russes ont fait des progrès significatifs dans cette région, alors que les forces ukrainiennes continuent de faire face à une pénurie de troupes et de fournitures.

16:43 : Zelensky rencontre Trump, partage un objectif communLe président ukrainien Volodymyr Zelensky a rencontré l'ancien président Donald Trump lors de sa visite aux États-Unis, confirmant leur objectif commun de mettre fin au conflit en cours en Ukraine. Avant leur rencontre à la Trump Tower, Zelensky a mis en avant l'importance de mettre fin à la guerre, tandis que Trump a été un critique persistant de l'aide financière américaine à l'Ukraine, suggérant la nécessité de négocier avec la Russie. Les critiques accusent Trump d'aligner sur la position du président russe Vladimir Poutine, certains qualifiant sa position de préjudiciable à l'Ukraine. Cette rencontre a marqué leur première rencontre en plus de cinq ans, après des engagements antérieurs entre Zelensky et le président américain Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris.

16:02 : Kyiv propose des taxes de guerre plus élevées sur sa populationEn raison d'un budget en diminution, le ministre des Finances ukrainien Serhiy Marchenko a annoncé des projets d'augmentation d'un impôt de guerre de 1,5 à 5 pour cent, s'attendant à ce que cela génère environ 1,2 milliard d'euros en 20XX et 3 milliards d'euros en 20XX+1. Cependant, cette mesure est prévue pour avoir un impact négatif sur l'économie, car d'autres solutions financières se sont révélées inefficaces. Marchenko a mis en avant la gravité de la situation, avertissant que l'Ukraine pourrait devoir compromettre ses attentes de financement étranger, car le pays n'a reçu que environ 10 pour cent de l'aide requise au premier trimestre. Avec environ 34,5 milliards d'euros de financement externe attendus pour 20XX+1, Kyiv reste optimiste quant à la renforcement de ses ressources financières, bien que avec une incertitude quant à la stabilité de ces fonds.

15:24 : La Norvège arrête les asiles automatiques pour les réfugiés ukrainiens de l'EstLa Norvège ne donnera plus automatiquement l'asile aux réfugiés de l'Est de l'Ukraine. Le gouvernement norvégien examinera désormais chaque demande

14:51 Russie se prépare pour de nouveaux recrues de conscriptionLa conscription russe est prévue pour le 1er octobre, selon les informations de l'intelligence militaire britannique. Tous les Russes aptes au combat âgés de 18 à 29 ans doivent servir pendant un an dans l'armée. Jusqu'à présent, les recrues n'ont pas été déployées en Ukraine mais ont été envoyées dans la région russe de Kursk, d'où les forces ukrainiennes doivent être repoussées. Certaines familles russes se plaignent que leurs fils ont été envoyés au combat avec moins de quatre mois d'entraînement. Selon la loi russe, les recrues ne peuvent pas être déployées dans les zones de conflit avant d'avoir terminé quatre mois d'entraînement et de spécialisation.

14:22 L'Allemagne accueille une réunion sur l'Ukraine avec BidenLa réunion des soutiens de l'Ukraine aura lieu sur la base de l'US Air Force à Ramstein, en Allemagne, le 12 octobre pendant la visite du président américain Joe Biden. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole du gouvernement allemand, Steffen Hebestreit. L'Allemagne accueillera la réunion du groupe de contact pour la défense de l'Ukraine avec les États-Unis. "Dans ce format, plus de 50 États se réunissent pour coordonner leur soutien à l'Ukraine", déclare Hebestreit. La présence du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy n'est pas encore décidée.

13:56 La Lituanie souhaite acheter des chars Leopard 2 allemandsLa Lituanie s'intéresse à l'achat de chars Leopard 2 pour une nouvelle division de l'armée. Une décision est attendue en novembre, après l'approbation de l'achat par le Conseil de sécurité nationale, a déclaré le ministre de la Défense Laurynas Kasciunas. Il n'a pas précisé le nombre ou la variante des chars impliqués. La Lituanie, membre de l'OTAN et de l'UE, partage des frontières avec l'allié russe de la Biélorussie et l'exclave russe de Kaliningrad. La Lituanie considère le conflit en Ukraine comme une menace pour sa sécurité nationale et renforce son armée. Une nouvelle division militaire, y compris un bataillon de chars, est en cours de formation, et un bataillon de chars allemands sera stationné de manière permanente en Lituanie.

13:20 Discord pourrait être bloqué en RussieLa plateforme de communication Discord pourrait être bloquée en Russie prochainement, selon un article du journal russe "Kommersant". L'agence de régulation des médias russes envisage de bloquer Discord en raison d'allégations de violations de la loi russe. Aucun allégation spécifique n'a été faite dans le rapport. Depuis le début du mois, certains utilisateurs russes signalent des problèmes avec Discord. Selon "The Moscow Times", entre 29 et 40 millions de personnes en Russie utilisent Discord. La plateforme est populaire auprès des joueurs, des étudiants et des traders de cryptomonnaie.

13:04 Biden refuse de lever les restrictions sur les armes pour des frappes profondes en RussieLe président américain Biden a promis un nouveau paquet d'aide d'une valeur de milliards de dollars à l'Ukraine, mais il ne lève pas les restrictions sur les armes fournies par l'Occident pour attaquer des cibles profondément à l'intérieur de la Russie. Selon le politologue Thomas Jäger, il y a une raison stratégique derrière cette décision.

12:36 Un citoyen américain inculpé pour "activités de mercenaire" en RussieSelon un rapport de l'agence de presse russe RIA Novosti, un homme américain de 72 ans a été inculpé pour "activités de mercenaire" en Russie le 1er octobre. L'homme, identifié comme Stefan Hubbard du Michigan, vit en Ukraine depuis 2014 et est accusé de combattre aux côtés de l'Ukraine dans le conflit en cours. Le rapport n'a pas précisé où ou quand Hubbard a été arrêté.

12:01 Kryvy Rih touché par une frappe de missileLes rapports en provenance d'Ukraine font état de nouvelles attaques russes. Un missile a touché un poste de police à Kryvy Rih ce matin, causant des blessures et des dommages. Les équipes de secours continuent de chercher des survivants, et des bâtiments résidentiels ont également été endommagés. Des attaques russes ont également été signalées à Dnipro, où une installation industrielle a été touchée, et dans la région de Kherson, où huit personnes ont été blessées lors d'attaques aériennes.

11:27 Incursion potentielle de drone russe dans l'espace aérien de l'OTAN (Édition Roumanie)Le ministère de la Défense roumain à Bucarest suggère qu'un drone russe a brièvement pénétré dans l'espace aérien de son pays pendant la nuit. Une brève incursion de moins de trois minutes est rapportée, qui s'est produite dans la région frontalière. Le drone est believed to have been involved in an attack on Izmail, a southern Ukrainian city. According to Ukrainian authorities, this attack occurred early on a Friday morning, resulting in three fatalities and a dozen injuries. The Ukrainian air force claims to have shot down 24 of 32 Russian attack drones during the preceding night.

10:57 Fritz: Les États-Unis distribuent des bombes guidées à l'Ukraine pour la première foisLe président Zelensky se rend aux États-Unis pour discuter de son "plan de victoire" et demander un soutien militaire supplémentaire. Biden s'engage à fournir un paquet d'armes à l'Ukraine d'une valeur de près de huit milliards de dollars. Par rapport aux livraisons précédentes, il s'agit d'une augmentation significative, selon le journaliste de ntv Gordian Fritz.

10:20 Rapport: Les agences de renseignement américaines prévoient des représailles sévères si l'Ukraine lance des missiles longue portée contre la RussieLes agences de renseignement américaines prévoient des risques importants si l'Ukraine lance des missiles longue portée occidentaux contre des cibles à l'intérieur de la Russie. Une telle approbation de l'Occident pourrait entraîner des contre-mesures sévères, selon un rapport d'intelligence non publié cité par le "New York Times". Les agences prévoient diverses mesures de rétorsion russes, allant de l'incendie et du sabotage contre des installations européennes à des attaques potentiellement mortelles contre des points de soutien militaire américain et européen. Bien que des attaques russes ouvertes ne soient pas attendues, des opérations d'espionnage clandestines sont plus probables. Le "New York Times" rapporte également que les agences de renseignement américaines estiment que l'Ukraine n'a pas suffisamment de missiles longue portée pour influencer considérablement le cours du conflit. Compte tenu du risque élevé et d'un résultat incertain, cette question présente un défi difficile pour le président américain Biden.

09:57 Munz sur la nouvelle menace de Poutine : un embargo partiel sur les ressources stratégiques "ne touchera pas beaucoup l'Ouest"La Russie menace d'imposer des conséquences aux États-Unis si l'interdiction sur l'utilisation d'armes à longue portée contre des cibles russes est levée. Poutine envisage d'imposer des restrictions à l'exportation de ressources stratégiques telles que l'uranium en réponse à l'Occident. Le journaliste de ntv Munz discute des raisons et des conséquences potentielles.

08:40 La marine ukrainienne perplexe face à la construction russe près du pont de CriméeUne construction russe non identifiée près du pont de Crimée intrigue la marine ukrainienne. Selon la télévision ukrainienne et son porte-parole Dmytro Pletenchuk de "The Kyiv Independent", la finalité est incertaine. "Cela pourrait être une installation défensive, cela pourrait être un nouveau passage", a déclaré Pletenchuk, "mais il est encore trop tôt pour tirer des conclusions". Cependant, le porte-parole de la marine doute que les Russes puissent achever la construction compte tenu des conditions météorologiques défavorables. "Les Russes tentent régulièrement d'installer de nouvelles structures dans le détroit de Kertch pour construire diverses structures hydrotechniques ou barrières, mais après chaque tempête, elles sont balayées par les vagues." Le pont relie la Russie à la péninsule de Crimée, que la Russie a annexée.

08:08 Ville ukrainienne près de la frontière roumaine sous attaque, plusieurs mortsLa ville d'Izmajil dans le sud de l'Ukraine a été prise pour cible. Trois personnes ont perdu la vie lors de l'attaque de drones russes ce matin, selon le gouverneur de l'oblast d'Odessa, Oleh Kiper. Toutes les victimes étaient âgées, y compris une femme de plus de 90 ans. Onze autres personnes, dont un enfant, ont été blessées. Kiper confirme également des dommages aux bâtiments et aux véhicules, ainsi que plusieurs incendies. La ville d'Izmajil est située à la frontière avec la Roumanie, avec l'embouchure nord du Danube formant la limite. En savoir plus ici.

07:40 Pour sécuriser les négociations : Roth appelle à "beaucoup plus" d'aide militaire européenne pour l'UkraineL'expert en politique étrangère du SPD Michael Roth presse les pays européens d'augmenter leur soutien militaire à l'Ukraine. "Les principaux pays européens doivent renforcer considérablement leur soutien militaire pour que l'Ukraine reste une nation libre et démocratique", a déclaré Roth au "Tagesspiegel". "Il est maintenant temps de mobiliser toutes les forces pour placer l'Ukraine dans les meilleures conditions possibles pour d'éventuelles négociations." Roth argue : "Celui qui veut mettre fin à la guerre le plus rapidement possible doit fournir à l'Ukraine ce dont elle a besoin." La force militaire et la diplomatie sont étroitement liées. "La Russie ne sera ouverte aux négociations que si Poutine est convaincu qu'une victoire sur l'Ukraine est impossible."

07:09 Baerbock : Sans notre soutien, les hôpitaux et les enfants restent vulnérablesLa ministre fédérale des Affaires étrangères Baerbock défend les livraisons d'armes de l'Occident à l'Ukraine et met en garde contre un fléchissement du soutien à Kyiv. "L'idée que sans armes défensives, il n'y aurait pas de combats et pas de souffrances en Ukraine est aussi simpliste qu'elle est erronée", a déclaré Baerbock lors du débat général de l'ONU à New York jeudi. "Si la Russie met fin à son attaque, la guerre prendra fin. Si l'Ukraine met fin à sa défense, la guerre prendra fin pour l'Ukraine." Poutine a répondu à une invitation à une conférence de paix en bombardant un hôpital pour enfants. Tant que Poutine n'est pas disposé à négocier, mettre fin à notre soutien signifierait que "les hôpitaux de l'Ukraine et ses enfants sont vulnérables. D'autres crimes de guerre, peut-être dans d'autres pays également, pourraient suivre." Baerbock souligne que la Russie a "répétément violé l'inviolabilité des frontières des pays baltes et de la Pologne".

06:45 La Slovénie : ne pas écarter les armes de précision pour Kyiv pour l'instantL'administration slovène conseille de ne pas prendre de décisions hâtives concernant l'utilisation d'armes occidentales à longue portée sur le territoire russe, en tenant compte des réserves allemandes. Le Premier ministre Robert Golob a exprimé cela lors du débat général de l'ONU à New York, déclarant : "Il n'est généralement pas sage de rejeter certains sujets prématurément." Il a ajouté : "À ce stade, toutes les options doivent être considérées, puis la plus appropriée pour la situation actuelle doit être choisie." Golob faisait référence à l'utilisation potentielle de missiles de croisière à longue portée. Jusqu'à présent, les grandes puissances comme l'Allemagne et les États-Unis ont montré de la réticence sur ce sujet. Le chancelier fédéral Olaf Scholz a récemment déclaré que les armes de précision à longue portée ne seraient pas fournies à l'Ukraine, même à l'avenir.

06:11 Baerbock appelle l'Iran à cesser de soutenir la RussieLa ministre fédérale des Affaires étrangères Annalena Baerbock presse l'Iran d'arrêter tout soutien aux hostilités de la Russie contre l'Ukraine et d'interdire le transfert de missiles et de drones. Le ministère fédéral des Affaires étrangères a rendu cette demande publique sur la plateforme X. Baerbock a discuté de cela avec son homologue iranien Abbas Araktschi en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York.

06:01 Trump organise une rencontre avec ZelenskyDonald Trump, ancien président des États-Unis, prévoit de rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky vendredi à New York. La rencontre prévue aura lieu à la Trump Tower à Manhattan, selon Trump. Zelensky, qui a rencontré le président Joe Biden jeudi, a prolongé son séjour aux États-Unis pour rencontrer Trump. Avant son voyage aux États-Unis, Zelensky a exprimé son intention d'interagir avec Trump, Biden et la vice-présidente Kamala Harris pour présenter son "plan de victoire" pour mettre fin à la guerre en Ukraine. En savoir plus ici.

04:25 Harris rassure Zelensky et met en garde contre TrumpLa candidate à la présidence américaine Kamala Harris garantit son soutien au président ukrainien Zelensky et met en garde contre une éventuelle victoire de Trump, sans mentionner explicitement son nom. "Mon engagement envers le peuple d'Ukraine reste inébranlable. (...) Je soutiendrai constamment l'Ukraine et travaillerai à assurer sa victoire dans cette guerre et sa sécurité et sa prospérité", a déclaré Harris lors de la visite de Zelensky à Washington. Elle a exprimé des préoccupations quant au fait que la fin du conflit ne soit pas entièrement sous le contrôle de l'Ukraine, car il y a des individus aux États-Unis qui cherchent à pousser l'Ukraine à céder de importantes parties de son territoire, à accepter la neutralité et à abandonner les engagements envers d'autres pays. Ces propositions ressemblent à celles proposées par le leader du Kremlin, Putin, et peuvent être considérées comme une forme de capitulation.

02:08 L'Ukraine signale des attaques à l'ouest de KhersonLes forces russes ont lancé des bombardements répétés sur le village de Tomyna Balka, situé à l'ouest de la ville ukrainienne de Kherson, jeudi, selon le gouverneur de la région, Prokrudin. Une femme a été tuée et une autre personne blessée suite à l'attaque.

00:55 Le Royaume-Uni prévoit d'envoyer d'autres systèmes d'artillerie à l'UkraineLe Royaume-Uni enverra une nouvelle fournée de systèmes d'artillerie automoteurs AS90 aux forces de défense ukrainiennes. Dix de ces systèmes ont déjà été fournis, et six unités supplémentaires sont prévues pour arriver dans les prochaines semaines, selon le ministère de la Défense britannique.

23:33 L'ONU lutte pour obtenir des fonds pour l'aide hivernale en UkraineL'ONU reconnaît le manque de fonds suffisants pour soutenir les Ukrainiens cet hiver, selon ses propres déclarations. "Les niveaux de financement pour les organisations comme la nôtre sont insuffisants pour cette période de l'année", déclare Karolina Lindholm Billing, coordinatrice pour l'Ukraine à l'Agence des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR). L'UNHCR ne dispose actuellement que de 47 % des fonds nécessaires pour aider les millions d'Ukrainiens touchés ou déplacés par le conflit. L'an dernier à la même époque, l'UNHCR était financé à 70 %.

22:13 Biden promet d'augmenter l'aide à l'UkraineLe président Joe Biden annonce son intention d'augmenter l'aide américaine à l'Ukraine pendant le reste de son mandat. Il affirme que cela renforcera la position de négociation du gouvernement ukrainien. Biden exprime ses vues avant une réunion avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Washington. Le mandat de Biden prend fin en janvier. Il pourrait être remplacé soit par la vice-présidente Kamala Harris, soit par le républicain Donald Trump, qui est prévu pour réduire l'implication des États-Unis avec l'Ukraine.

21:34 L'Ukraine : la Russie se prépare à intensifier les attaques dans la région de ZaporizhzhiaSelon les rapports des services de renseignement ukrainiens, les troupes russes devraient prochainement renforcer leurs actions offensives dans la région de Zaporizhzhia. Un porte-parole des troupes stationnées dans le sud de l'Ukraine a déclaré à la télévision nationale : "Il y a une tendance à l'escalade dans le secteur du front de combat dans la région de Zaporizhzhia". Au cours des 24 dernières heures, il y a eu cinq attaques russes, et le porte-parole a indiqué que leur nombre pourrait augmenter, car leurs informations suggèrent que l'ennemi est en train de regrouper des groupes d'attaque près de [le village de] Pryiutne. De plus, des véhicules blindés légers ont été reçus du côté russe, a révélé le porte-parole. "Cela indique leur préparation pour des opérations offensives".

21:00 Biden accueille Zelensky : la Russie ne triomphera pasÀ l'arrivée de Zelensky dans le Bureau ovale pour sa réunion avec le président américain Joe Biden, Biden a assuré à son homologue ukrainien de son soutien continu. "La Russie ne triomphera pas, l'Ukraine sira", a déclaré Biden. "Et nous serons à vos côtés à chaque étape du chemin". En savoir plus ici.

