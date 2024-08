À partir de vendredi: fermeture de la ligne ferroviaire entre Berlin et Hambourg

Les passagers voyageant entre Hambourg et Berlin doivent se préparer à des restrictions significatives à partir du vendredi soir pour une durée d'environ quatre mois en raison de travaux de construction. La ligne sera fermée de 22h jusqu'au 14 décembre. Les trains de longue distance seront reroutés vers l'ouest via Stendal, Salzwedel, Uelzen et Lüneburg, ajoutant 45 minutes au temps de trajet. Au lieu de deux trains par heure, il n'y en aura qu'un.

Pour les voyageurs entre Hambourg et Wittenberge, un service de bus de remplacement sera établi, desservant également Ludwigslust. Ces connexions sont déjà intégrées dans les horaires en ligne et peuvent être consultées là-bas. Il y aura également des restrictions pour les passagers entre Hambourg et Schwerin, où les travaux de construction se poursuivent jusqu'au 29 septembre. Aucun train ICE ne circulera, mais il y aura des bus de remplacement directs et un train Intercity quotidien via Lübeck.

C'est la première des deux périodes de fermeture prolongée entre Hambourg et Berlin. À partir du mois d'août prochain, un projet de modernisation et de rénovation complet, connu sous le nom de "Generalsanierung", débutera, qui entraînera à nouveau des restrictions de longue durée pour les passagers.

