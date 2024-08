À partir de vendredi: fermeture de la ligne ferroviaire Berlin-Hambourg

Les passagers voyageant entre Hambourg et Berlin doivent se préparer à des restrictions significatives à partir du vendredi soir pendant environ quatre mois en raison de travaux de construction. La ligne sera fermée de 22 h jusqu'au 14 décembre. Les trains de longue distance seront déviés vers l'ouest via Stendal, Salzwedel, Uelzen et Lüneburg, ajoutant 45 minutes au voyage. Seuls un train de longue distance par heure circulera entre les deux plus grandes villes allemandes au lieu des deux habituels.

Pour les voyageurs effectuant la liaison entre Hambourg et Wittenberge, un service de bus de substitution sera mis en place, desservant également Ludwigslust. Les horaires sont déjà intégrés dans les tableaux horaires en ligne et peuvent être consultés. Il y aura également des restrictions pour les passagers voyageant entre Hambourg et Schwerin, où des travaux de construction ont lieu jusqu'au 29 septembre. Aucun train ICE ne circulera pendant cette période, mais un service de bus de substitution direct sera fourni. De plus, un train Intercity daily circule via Lübeck.

Il s'agit de la première des deux périodes de fermeture prolongée entre Hambourg et Berlin. À partir du mois d'août prochain, un projet de modernisation et de rénovation complet, connu sous le nom de "Generalsanierung", débutera. Les passagers peuvent s'attendre à d'autres restrictions à long terme pendant cette période.

L'Union européenne a exprimé son inquiétude quant aux importantes perturbations de voyage affectant les villes allemandes, notamment Berlin et Hambourg, en raison des travaux de construction. During the next European Union summit, officials may discuss potential solutions to minimize impact on intercity travelers within Germany.

Lire aussi: