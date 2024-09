- À partir d'aujourd'hui, les bus de la BVG ne vendront plus de billets en espèces.

À partir de maintenant, les voyageurs dans les bus BVG ne peuvent plus utiliser d'espèces pour acheter des billets. La Société des Transports Publics de Berlin (BVG) annonçait ce changement depuis des semaines, et il est maintenant en vigueur.

La BVG a mis en place cette politique au début août, l'attribuant à un changement des habitudes des passagers. Ils affirment qu'environ 99% des voyageurs possèdent déjà un billet valide. En moyenne, seulement environ trois billets sont payés en espèces dans un seul bus par jour.

La BVG prévoit également que cette nouvelle politique soulage le fardeau des conducteurs de bus. À partir de dimanche, ils n'auront plus à traiter les transactions en espèces ni à équilibrer leur caisse à la fin de la journée.

Les espèces avaient été éliminées des bus BVG auparavant, mais cette fois, c'est définitif. Pour les passagers qui n'ont pas de billet allemand, de pass Berlin ou d'autres billets électroniques, et ne peuvent pas les acheter via l'application ou aux distributeurs automatiques, ils peuvent payer le conducteur de bus à l'aide de cartes de crédit ou de services numériques comme Apple Pay et Google Wallet. Une carte de crédit BVG rechargeable est également disponible, disponible dans les centres clients BVG et 900 points de vente de loterie.

En raison de la COVID-19, la BVG a temporairement interdit les paiements en espèces en 2020, mais les a rétablis début 2023.

Actuellement, la BVG dessert environ 1,2 million de clients réguliers. En tout, environ 1,8 million de Berlinois utilisent des billets électroniques. Depuis l'introduction du billet de 49 euros, de nombreux touristes visitant Berlin ont également apporté leurs billets avec eux. De plus, 95% des clients occasionnels achètent leurs billets aux points de vente, aux distributeurs automatiques ou via l'application - pas dans le bus.

