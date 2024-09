À Paris, on craint que le rêve de l'inclusion des tailles dans l'industrie de la mode ne se termine.

Depuis son lancement en 2019 par le duo créatif et couple Ester Manas et Balthazar Delepierre, la marque est célébrée pour son utilisation innovante de techniques de couture adaptables. Des techniques telles que le plissage et les cordons éliminent le besoin de tailles traditionnelles, permettant à Ester Manas de répondre à des tailles allant de XS à 3XL.

En 2023, la griffe a été honorée du prestigieux prix de la mode française, le prix ANDAM, et a acquis un following auprès d'artistes comme SZA, Jorja Smith, Kali Uchis et Beth Ditto, offrant un départ rafraîchissant de l'idéal mince dominant dans la scène de la mode parisienne.

Cependant, une préoccupation majeure a été soulevée pendant cette période - une qui était également le titre du défilé de la maison et clairement affiché sur les tops. Ce problème, tel que reconnu par le duo de designers en coulisses, suggérait une tendance plus large; un déclin de l'intérêt et des messages positifs autour de l'inclusivité des tailles ces derniers mois. "En tant qu'individu de plus grande taille", a déclaré Manas, "j'ai remarqué que la 'bienveillance' avait changé... La fatphobie quotidienne a resurgi."

Cette évolution est devenue plus apparente à l'approche du défilé, alors que les designers ont rencontré des options de casting limitées pour des mannequins inclusifs. "Nous avons été Given very few opportunities for size-inclusive models during castings", a déclaré Manas. "Nous sommes actuellement l'une des rares marques à offrir des emplois à ces mannequins."

Le duo a également déclaré que les agences de mannequins leur avaient demandé le nombre de 'mannequins de taille normale' qu'ils avaient réservés pour le défilé, faisant référence à des mannequins avec un indice de masse corporelle plus faible. "Le concept de 'normal' ou 'moyen' devrait être réévalué", a déclaré le duo. "Mince est quelque chose qui est ancré depuis le jeune âge en France, comme boire de l'eau pour supprimer la faim, fumer des cigarettes pour supprimer l'appétit et sauter le dessert... C'est un comportement commun et normalisé."

En coulisses après le défilé, les designers ont exprimé leur surprise de voir plusieurs célébrités qui avaient précédemment embrassé leurs corps perdre du poids au cours de l'année dernière. Ils ont fait référence à cette tendance comme étant "being Ozempicked".

Avec la popularité croissante de médicaments comme Ozempic et Wegovy (aussi connus sous le nom de médicaments GLP-1) ces deux dernières années, ces médicaments ont aidé les utilisateurs à perdre du poids. Goldman Sachs prévoit que ces médicaments pourraient être utilisés par jusqu'à 70 millions de consommateurs dans le monde d'ici 2028.

L'adoption généralisée de ces médicaments a conduit à des conséquences attendues dans l'industrie de la mode et de la beauté, et, selon l'expérience d'Ester Manas, ces effets se font déjà sentir.

L'année dernière, CNN a rapporté que le nombre de mannequins de taille moyenne et plus apparaissant lors des défilés Automne-Hiver 2023 avait diminué de 24 % par rapport à la saison Printemps-Été. De manière similaire, un rapport de 2023 sur l'inclusivité des tailles réalisé par Vogue Business a trouvé que 95,6 % de tous les looks présentés lors des défilés Automne-Hiver 2023 étaient de tailles U.S. 0-4.

Ester Manas a signalé des difficultés croissantes pour vendre sur le marché de gros et a opté pour la vente directe et le modèle "See Now, Buy Now", où les pièces sont disponibles à la précommande dès qu'elles arrivent sur le podium.

"Numériquement, il est évident que cette 'tendance' (de confort personnel avec la taille et de l'acceptation sociétale de l'inclusivité) a régressé", a déclaré Delepierre. Le duo a également cité des demandes de journalistes de la mode concernant la façon dont la marque s'adapterait maintenant que la 'tendance des tailles plus' s'estompait.

"La mode est devenue inclusive, mais l'inclusivité était à la mode", a expliqué Giulietta Canzani Mora, une attachée de presse et animatrice de télévision proche de la marque. "Il semblait que l'industrie voulait faire une différence dans le monde, mais il semble que ce ne soit pas le cas. Les gens voulaient être assimilés à ce qui est cool, ce qui était d'embrasser l'inclusivité des tailles pendant un moment, pas parce que c'est pour le bien commun."

L'équipe d'Ester Manas est prudente quant à maintenir la visibilité de la 'prochaine génération' de femmes qui ont acquis de la notoriété pendant le apparent virage vers une plus grande inclusivité. "Où iront ces femmes - nos mannequins, membres de la communauté et activistes - maintenant?" se sont-ils demandé.

Guillaume Boulez, un styliste qui a habillé des mannequins, des danseurs et d'anciens athlètes pour Ester Manas, a confiance. "Au-delà de la dimension de la taille, les pièces d'Ester Manas sont puissantes et font sentir attrayant à tout le monde", a-t-il déclaré. "C'est ce que la marque vise à faire – empowerment des femmes de toute taille." Selon Delepierre, les femmes qu'ils habillent sont intelligentes, réussies et expriment leur individualité à travers leurs choix de mode. "Nous aspirons à instiller confiance et la liberté d'être vue en elles", a déclaré Delepierre.

