À Paris, le couple de Grebe et Wolf a terminé deuxième.

En fin de compte, Stephanie Grebe et Juliane Wolf ont manqué la victoire suprême en double de table tennis aux Jeux paralympiques, mais elles ont réussi à remporter une médaille d'argent grâce à une performance captivante à Paris. Classées deuxième au niveau mondial, le duo allemand a affronté un défi difficile en finale du double dames classe 14, s'inclinant 1:3 (4:11, 11:9, 8:11, 8:11) face aux favorites chinoises Huang Wenjuan et Jin Yucheng.

Partant mal dans le match à l'Arena Sud 4, Grebe (36 ans) et Wolf (36 ans) ont connu un revers précoce avec la première manche terminée en seulement cinq minutes. Cependant, elles ont fait preuve de force et de détermination dès le deuxième set, maintenant un rythme régulier face aux Chinoises qui n'ont pas lâchépite la forte soutien du public allemand.

L'Allemagne a célébré lorsque Grebe et Wolf ont remporté la première médaille d'argent pour l'équipe allemande de natation à Paris. Le nageur Maurice Wetekam avait accompli cet exploit plus tôt en remportant une médaille de bronze, marquant la première victoire allemande.

Surmonter les obstacles

Grebe a enrichi sa collection de médailles paralympiques avec cette victoire en argent à Paris. Après avoir terminé quatrième lors de ses débuts à Londres, elle a remporté le bronze à Tokyo quatre ans plus tard et a remporté une médaille d'argent en simple à Rio. Wolf, qui concourt avec la paralysie cérébrale, a fait ses débuts en médailles paralympiques avec ce résultat.

Grebe et Wolf ont dû surmonter de nombreux obstacles sur le chemin de la finale. Leur match d'ouverture jeudi a vu la raquette de Grebe tomber accidentellement à travers le contrôle, l'obligeant à utiliser une raquette de rechange. Le match suivant contre Morgen Caillaud et Lucie Hautiere a été retardé en raison de cet incident.

En demi-finales, les Allemandes étaient au bord de l'élimination, menant 1:2 avec seulement deux points d'écart. Le duo norvégien mieux classé Aida Husic Dahlen et Merethe Tveiten était sur le point de remporter la victoire. Mais Grebe et Wolf de Berlin (Eisenhuettenstadt) ont gardé leur sang-froid et ont livré une performance captivante qui les a menés à la finale du premier événement de double de table tennis aux Jeux paralympiques depuis 1976.

