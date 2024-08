- À Osnabrück, l'entraîneur fraîchement nommé de Fribourg cède victorieusement après un départ de 4-0.

Ère post-chrétienne de Streich pour le SC Fribourg a commencé avec une victoire nette en coupe. Sous la direction de l'entraîneur Julian Schuster, le SC Fribourg a remporté un match de Bundesliga 4-0 (2-0) contre le relégué VfL Osnabrück le samedi.

Cependant, l'entrée dans le deuxième tour de la Coupe d'Allemagne n'a pas été aussi paisible pour Fribourg que le score l'indique. Après des buts de Lucas Höler (30.) et Vincenzo Grifo (34.), marqués coup sur coup, Fribourg aurait pu mener 0-3.

Osnabrück a gâché ses occasions, tandis que Fribourg a marqué: telle était la différence, observée par 15 741 spectateurs. Junior Adamu a marqué deux autres buts pour le SC (73./90+4).

Osnabrück, qui a commencé sa troisième saison de ligue avec deux défaites, a été sous-estimé. Dès la première minute, le jeune Niklas Niehoff a couru sans encombre vers le but de Fribourg. Un but d'Erik Engelhardt a été annulé en raison d'une faute de l'attaquant du VfL (7.).

Le joueur revenu Ba-Muaka Simakala a manqué de peu le but de près (16.). Même à 0-2, Robert Tesche n'a touché le poteau qu'avec une tête (39.).

L'entraîneur du SC Fribourg de longue date Schuster a remplacé son prédécesseur Streich cet été, après avoir été entraîneur de Fribourg pendant douze ans et demi. À 39 ans, Schuster préfère remplir les postes vacants avec des recrues internes en tant qu'entraîneur principal. Il a aligné l'adolescent de 18 ans Bruno Ogbus et le joueur de 21 ans Max Rosenfelder en défense. Les deux ont été formés dans l'académie de jeunes du club.

Cependant, les Fribourgeois n'avaient pas encore atteint leur forme de Bundesliga une semaine avant le premier match contre VfB Stuttgart. La perturbation précoce et agressive de l'équipe de troisième division a posé des problèmes au SC Fribourg pendant une heure. Le style de jeu plus offensif et audacieux de Schuster s'est peu matérialisé. Malgré les occasions ratées d'Osnabrück, cela a suffi pour passer.

Au milieu de leur campagne de Bundesliga, le SC Fribourg visait également à progresser en Coupe d'Allemagne. Malgré une avance de 2-0 à la mi-temps, l'équipe a rencontré des difficultés en deuxième mi-temps, ce qui a amené certains à remettre en question leur forme.

Après un moment difficile, Fribourg a finalement réussi à se qualifier pour le prochain tour de la Coupe d'Allemagne avec des buts supplémentaires de Junior Adamu, maintenant leur série d'invincibilité en compétition de coupe.

Lire aussi: