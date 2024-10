À Nuremberg, l'équipe d'entraîneurs de Klose assure un triomphe sur Ascender.

Trois défaites consécutives, mais FC Cologne assure un retournement contre Ulm promu : 1. FC Cologne met fin à sa série négative. Pendant ce temps, Miroslav Klose peut probablement souffler : son 1. FC Nuremberg triomphe contre un autre promu, Preußen Münster. Cependant, 1. FC Kaiserslautern ne peut pas enrayer la baisse.

1. FC Nuremberg - SC Preußen Münster 3:2 (1:2)

Un coup de fouet pour Miroslav Klose : le coach sous pression a réussi à remettre le 1. FC Nuremberg sur les rails en 2ème Bundesliga lors de la 8ème journée, en s'imposant 3:2 (1:2) contre le promu Preußen Münster. Les Francs restent à la 10ème place du classement.

Stefanos Tzimas (8.) a donné l'avantage à Nuremberg au stade Max Morlock, mais Lukas Frenkert (16.) et Torge Paetow (43.) ont mis Münster Unexpectedly ahead. Cependant, Caspar Jander (52.) a renversé la situation avec un but solo spectaculaire, et Ondrej Karafiat (80.) a scellé la victoire avec une tête après une décision de la VAR. L'avantage précoce de Nuremberg n'a pas procuré de sécurité, et la tension des dernières semaines était palpable. Ils ont manqué de précision en attaque et étaient en désordre à l'arrière, ce qui a entraîné des huées à la mi-temps.

Mais Klose a trouvé les mots justes à la mi-temps, et Nuremberg a pris le contrôle en deuxième période, en jouant avec plus de confiance. Jander et Karafiat ont assuré la victoire malgré un premier acte décevant.

SV 07 Elversberg - 1. FC Kaiserslautern 1:0 (0:0)

Le 1. FC Kaiserslautern emporte sa série de matchs sans victoire dans les vacances internationales. L'équipe a subi une défaite 0:1 (0:0) contre SV Elversberg, sa troisième défaite de la saison, et se retrouve maintenant sur une série de cinq matchs sans victoire. Kaiserslautern avait plus de possession de balle et de meilleures occasions de marquer en première période, mais a manqué son tir dans le dernier tiers. Elversberg a pris le contrôle après la pause et a marqué par Muhammed Damar (66.), qui a touché le coin inférieur. Fisnik Asllani (49.) avait Previously gâché une occasion de donner l'avantage à Elversberg.

Elversberg a poursuivi sa série impressionnante avec une autre victoire, tandis que Kaiserslautern, finaliste de la coupe l'an dernier, regarde maintenant par-dessus son épaule. Ils ont fait match nul contre le promu Jahn Regensburg la dernière fois.

1. FC Cologne - SSV Ulm 2:0 (1:0)

Un soupir de soulagement pour FC Cologne : ils ont mis fin à leur série de défaites en championnat avec une victoire à domicile contre le promu SSV Ulm. Le FC a remporté 2:0 (1:0) pour obtenir sa deuxième victoire à domicile de la saison, après la victoire 5:0 contre Eintracht Braunschweig le 24 août.

Le capitaine de l'équipe Timo Hübers (8.) et Luca Waldschmidt (47.) ont chacun marqué un but pour le FC, qui a joué à 10 pendant la plupart du match. Le milieu de terrain d'Ulm Max Brandt a vu rouge (21.) pour un tacle en retard involontaire. Cologne s'est approché du top 3 après seulement deux points lors de ses trois derniers matches. Les visiteurs, qui avaient remporté leurs deux derniers matches, regardent maintenant vers le bas du classement après leur cinquième défaite de la saison.

Le but d'ouverture 1:0 est venu d'une routine inhabituelle de corner : Linton Maina a joué le ballon au près, Denis Huseinbasic l'a manqué, et Hübers a marqué avec le talon en étant dos au but. Ensuite, l'arbitre Patrick Alt a montré le rouge : Brandt avait mal contrôlé un passe et avait tenté de le jouer, mais a taclé Lemperle de Cologne. Alt a considéré l'action comme une faute professionnelle après un moment de réflexion.

Après la reprise, les hôtes ont profité d'une erreur de la mi

