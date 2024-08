- À notre époque, l'importance de Johann Wolfgang von Goethe est- elle encore présente?

Il y a quelque temps, lors d'un événement important à la salle d'art fédéral, une exposition notable sur Goethe a été présentée. L'exposition a commencé avec deux pièces de bois simples : une longue et une courte. La longue affichait "Goethe", tandis que la plus courte disait, "Comparé à ceci, quelqu'un d'insignifiant." L'artiste Georg Herold a utilisé cette œuvre comme point de départ pour explorer l'idée que n'importe qui pourrait se sentir insignifiant face à la figure légendaire de Johann Wolfgang von Goethe, la superstar. Cependant, à l'occasion du 275ème anniversaire de Goethe cette semaine, il est intéressant de revisiter cette question : cette idée est-elle toujours valable ? La popularité de Goethe semble diminuer, car il est lu moins et joué moins fréquemment. Est-il toujours pertinent ?

Un nom connu dans sa famille

Il aurait été considéré comme une question bizarre par le passé, car le terme "Allemagne" évoquait l'image de Goethe, qui était considéré comme "la meilleure version du peuple allemand". Déjà célèbre de son vivant, Goethe n'était pas seulement un poète doué et un scientifique naturel, mais aussi un ardent admirateur de l'Italie.

Le 2 octobre 1808, Napoléon, la force qui dominait l'Europe à l'époque, a reçu Goethe à Erfurt. À peine terminé son petit-déjeuner, Napoléon a salué Goethe avec sa phrase populaire, "Vous êtes un homme !" ("Vous êtes un homme."). Certains ont spéculé que Napoléon voulait dire par là qu'ils pouvaient communiquer en égaux, tandis que d'autres croient qu'il exprimait simplement son admiration pour la figure accomplie que Goethe était devenu.

Napoléon a échangé des pensées avec "Monsieur Goëthe"

Après avoir demandé l'âge de Goethe, Napoléon a complimenté le poète pour sa santé remarquable, bien que d'autres aient pu le considérer comme en surpoids. During the dialogue, Napoléon mentioned his admiration for Goethe's early bestseller "The Sorrows of Young Werther." The play, published in 1774, instantly catapulted Goethe to fame throughout Europe. It was also said that the tragic ending of the story, in which the main character commits suicide due to heartbreak, induced similar actions in other love-struck youths.

Whether the "Werther effect" is factual remains a subject of debate. Yet, it is common knowledge that Goethe often found himself discussing the play with others. In fact, Napoleon even took the liberty of quoting specific passages, demonstrating that he had indeed studied the work.

Woyzeck a remplacé Faust en popularité

Since Goethe's departure in 1832, his legend has continued to loom over Germany. Despite facing criticism as a class enemy, sexist, and anti-Semite, among other things, his status remained relatively unshaken. However, recent trends suggest that interest in Goethe may be dwindling.

As early as 2022, a survey revealed that "Faust" is no longer required reading in many regions. The German Stage Association even reported a decrease in the number of Faust productions, with only eight productions recorded in 2022/2023, in contrast to the earlier pre-pandemic period.

Detlev Baur, editor-in-chief of the specialist journal "Die Deutsche Bühne," opined that the shift in focus away from an old, intellectually-inclined white male is the primary reason behind Goethe's declining appeal. While some reinterpretations of vintage works, such as "Doktormutter Faust," may still be made, the traditional Faust production seems to have lost its appeal.

Une perspective féminine prend la scène

Il est intéressant de noter que la pièce socialement consciente "Woyzeck" a depuis dépassé "Faust" en popularité. "Woyzeck" est également la pièce de théâtre la plus régulièrement jouée. Les deux pièces ont récemment attiré des productions qui mettent les personnages féminins, tels que Gretchen et Marie, au premier plan.

De plus, le critique littéraire et écrivain Thomas Steinfeld a souligné une diminution de la connaissance de la vie et de l'œuvre de Goethe ces dernières années. Selon lui, l'affection pour Goethe dépendait autrefois uniquement d'une idée vague de lui en tant qu'icône universellement révérée. Cependant, les circonstances actuelles peuvent être attribuées à une baisse plus générale de la conscience historique.

Une approche révisée de Goethe depuis la région de la Ruhr

Peut-être que les cercles de lecture traditionnels et les représentations prolongées ne répondent plus aux goûts du public du 21e siècle. Damian Mallepree, un passionné de Goethe de 38 ans de Essen-Kettwig, a tenté une méthode différente depuis quatre ans - le format Instagram "Alles Goethe!". L'intention de Mallepree est d'inspirer des conversations continues sur Goethe et son époque. Pour ce faire, il engage souvent d'autres personnes qui ont une passion particulière pour Goethe ou un lien avec son époque.

Sa liste d'invités comprend un fan dévoué de Goethe et infirmier, un artiste qui partage des perspectives sur les vues marines de Goethe, et un spécialiste de la gorge avec des aperçus sur les capacités vocales de Goethe. Les événements comprennent des lancement de livres avec des auteurs renommés, où les participants peuvent participer à des chats en direct et poser des questions. Des anecdotes fascinantes sur le rôle politique de Goethe à Weimar ont souvent été révélées, comme l'existence d'une entreprise de plusieurs milliards de dollars en Corée du Sud et au Japon nommée "Lotte", inspirée du personnage de "The Sorrows of Young Werther". Le fondateur de l'entreprise, Shin Kyuk-Ho, a été tellement captivé par le roman qu'il a décidé de nommer son entreprise après la protagoniste féminine de l'histoire.

"Je pense que c'est une question de connexion et d'échange," déclare Damian Mallepree. Son nombre d'abonnés reste raisonnablement faible à 1600, mais cela permet des conversations approfondies : "Je connais bien mes abonnés." Le spécialiste du marketing, qui a terminé sa thèse en études allemandes sur Goethe, est catégorique : "Goethe ne s'agit plus de nous dire quoi faire, mais plutôt de nous connecter, en créant des opportunités de connexion." C'est grâce à ses nombreux centres d'intérêt et son ouverture d'esprit - "il n'est pas confiné dans une case particulière, mais laisse de la place à l'interprétation."

Si l'on souhaite explorer Goethe plus en profondeur, par où commencer ? Le biographe Steinfeld conseille que rien n'est simple : "Il faut fournir des efforts pour apprécier son œuvre." Cependant, ces efforts sont récompensés par une richesse d'idées. Sa recommandation pour débuter : "Commençons par 'Les Souffrances du jeune Werther'."

