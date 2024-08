À New York, un homme de l'Oregon est sous surveillance fédérale pour de fausses allégations de menaces à la bombe dirigées contre des institutions médicales et des centres de soins juifs.

Domagoj Patkovic, âgé de 31 ans et originaire de Portland, en Oregon, est accusé de plusieurs chefs d'accusation tels que la planification et l'exécution de menaces liées aux explosifs, la préparation et l'envoi de messages menaçants, et la fourniture de fausses informations concernant les explosifs, comme indiqué dans une accusation déposée par les procureurs du district est de New York.

Selon l'acte d'accusation, Patkovic aurait effectué au moins 6 appels téléphoniques agressifs et menaçants à des hôpitaux juifs et un réseau de centres de soins entre mai et septembre 2021. During ces appels, Patkovic a affirmé avoir placé des bombes à ces endroits et menacé de les faire exploser à Manhattan, Queens, Brooklyn et Long Island, tout en utilisant des remarques péjoratives contre les Juifs.

De plus, selon les documents judiciaires, Patkovic a diffusé ces appels menaçants en direct auprès d'autres personnes sur des serveurs fonctionnant sur le service de médias sociaux et de messagerie en ligne Discord.

Le procureur des États-Unis pour le district est de New York, Breon Peace, a déclaré dans un communiqué : "Selon les chefs d'accusation, le défendeur et ses complices, mus par leur haine envers les individus juifs, ont ciblé des hôpitaux et des centres de soins juifs à New York et sur Long Island avec des fausses menaces de bombes," mettant en danger inutilement les patients et le personnel en semant la panique et la confusion. "Notre priorité absolue est d'assurer la sécurité de notre communauté tout entière, et nous utiliserons tous les outils juridiques disponibles pour poursuivre les menaces de bombes et les incidents de swatting préjudiciables dans toute la mesure de la loi."

Les agents de l'application de la loi locaux ont répondu à quelques-unes des menaces de swatting de Patkovic et ont effectué des recherches de bombes dans plusieurs bâtiments, comme indiqué dans un communiqué. Un appel en septembre a entraîné l'évacuation partielle et le confinement d'un hôpital entier de Long Island, a déclaré le communiqué. Aucun explosif n'a jamais été découvert.

CNN a cherché à obtenir des commentaires de l'avocat de la défense de Patkovic.

Christie Curtis, directrice adjointe agissant de l'FBI à New York, a déclaré dans un communiqué : "De telles actions alléguées ont déclenché une peur inutile et détourné des ressources précieuses pour contrer une fausse alerte. L'FBI ne tolérera pas les individus qui utilisent des schémas de menaces de bombes

