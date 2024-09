À Moscou, ils accordent une attention particulière à une seule personne à 12 h 20.

Juin voit une conférence de paix ignorer la Russie, mais le chancelier Scholz signale une éventuelle discussion avec Poutine. Mais comment le Kremlin répond-il ? Le ministre russe des Affaires étrangères, Lavrov, montre des manœuvres diplomatiques, mais pas avec l'Europe, selon le correspondant de ntv Munz.

11h50, heure de Kyiv : la Russie renforce l'utilisation d'armes chimiquesLes autorités ukrainiennes alertent sur l'utilisation accrue d'armes chimiques par les troupes russes en Ukraine. Le commandement des forces ukrainiennes partage sur Facebook que les forces russes ont utilisé 447 obus à charge chimique en août seulement, et un total de 4 035 fois entre le 15 février 2023 et le 24 août 2024. Les forces ukrainiennes accusent également les troupes du Kremlin de stocker des agents chimiques interdits et d'utiliser des composés toxiques non identifiés. Elles déclarent : "La Russie viole ouvertement les règles de la guerre et méprise les conventions et engagements en vertu de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques."

11h19, Bureau présidentiel à Kyiv : les attaques contre les arsenaux russes bienvenuesLe chef du Bureau présidentiel ukrainien insiste sur la demande des alliés occidentaux pour autoriser des frappes sur les dépôts militaires russes profondément sur leur territoire. Andriy Yermak explique la nécessité d'attaquer les installations de stockage de roquettes russes, en déclarant : "La défense n'est pas une escalade." Il affirme également que l'utilisation d'armes occidentales prévient la terreur en Ukraine, en exprimant cette idée sur Telegram. Les gouvernements occidentaux ont été réticents à approuver l'utilisation par l'Ukraine des armes fournies sur le sol russe, invoquant des craintes d'escalade du conflit.

10h53, Victimes et dommages - la Russie bombarde l'Ukraine avec de nombreux drones et missilesLes attaques de drones et de missiles russes ont entraîné au moins trois blessures, selon les autorités locales. Divers bâtiments ont été endommagés et des incendies ont été allumés, selon les sources. La défense aérienne a abattu 38 des 46 drones russes durante l'attaque nocturne, selon le communiqué de l'armée de l'air sur Telegram. La Russie a également lancé deux missiles dans le cadre de son attaque. L'attaque a ciblé des installations énergétiques dans huit régions ukrainiennes, selon le ministère de l'énergie ukrainien, entraînant des perturbations des lignes à haute tension et des postes de transformation.

10h27, Détrônement du statut de modèle - le commissaire aux droits de l'enfant de Poutine épouse un oligarqueLe commissaire russe aux droits de l'enfant, Maria Lvova-Belova, incarnait jadis l'épouse russe modèle. Depuis 2003, elle était avec un prêtre orthodoxe, et dans les médias propagandistes, le couple parlait de valeurs traditionnelles, de croyances chrétiennes et de leur expérience d'élever plusieurs enfants. Elle a également été inculpée par la Cour pénale internationale en 2023, aux côtés du chef du Kremlin, Vladimir Poutine, pour le kidnapping d'enfants en Ukraine. Cependant, ses affirmations de croyances conservatrices et de dévotion à son mari semblent maintenant douteuses. Ce week-end, elle a épousé l'oligarque Konstantin Malofeev, avec qui elle était en couple depuis quelque temps, selon le média indépendant Verstka. Bien que la relation reste relativement traditionnelle, Malofeev est le fondateur de la chaîne de télévision chrétienne Kremlin-affiliée Tsargrad TV et un défenseur fervent de la monarchie et de la guerre russe.

09h59, Moscou souffre des attaques de drones ukrainiensLes attaques de drones ukrainiens sur Moscou ont entraîné la mort d'une femme, selon le gouverneur de la région. Des images montrent des explosions dans des zones résidentielles. Les sources russes rapportent également l'interception de 144 drones.

09h32, La Russie lance les exercices navals 'Océan-2024'La marine russe a lancé les manœuvres 'Océan-2024', impliquant plus de 400 navires de guerre, y compris des sous-marins, et plus de 90 000 personnels des différentes unités navales. Le ministère de la Défense de Moscou a révélé les exercices qui se déroulent dans la mer Baltique, l'océan Arctique, la mer Caspienne et la mer Méditerranée, où la Russie dispose d'une base dans la ville portuaire syrienne de Tartous.

09h10, Deux morts dans un incendie de pipeline pétrolier à OrenbourgDeux personnes sont décédées suite à un incendie sur un pipeline pétrolier dans la région russe d'Orenbourg, selon l'agence de presse TASS. Une enquête sur la cause de l'incendie est déjà en cours, tandis que l'heure exacte reste imprécise. Des rapports non vérifiés de l'incident ont circulé sur certains canaux Telegram russes lundi.

08h43, Les négociations sont mises en suspens - la RussieLa Russie refuse de s'engager dans des négociations avec l'Ukraine tant que ses troupes ne se retireront pas des territoires russes, selon le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Sergei Shoigu, selon l'agence de presse TASS. Auparavant, le porte-parole du Kremlin, Peskov, avait également refusé de discuter des négociations.

08h14, Les aéroports russes reprennent leurs opérationsLes aéroports de Moscou - Domodedovo, Sheremetyevo et Vnukovo - ont repris leurs opérations, selon l'autorité aéronautique russe Rosaviatsiya. Les vols ont dû être suspendus en raison des attaques de drones ukrainiens dans la région de Moscou.

07h43, Scholz fixe des conditions pour l'implication de la Russie dans les pourparlers de paixLe chancelier allemand Olaf Scholz a lié l'implication éventuelle de la Russie dans une conférence de paix sur l'Ukraine à certaines conditions préalables. During a meeting of the SPD on Monday evening, he stressed the need for un soutien militaire à l'Ukraine contre l'agresseur russe et l'examen d'une issue de la situation de guerre actuelle. Il partage le désir du leadership ukrainien d'organiser une autre conférence de paix avec la participation de la Russie, mais il souligne que cela ne réussirait pas si le participant déclarait simultanément son intention de poursuivre l'attaque. Scholz faisait référence au président russe Vladimir Poutine, qui affiche ouvertement son désir de récupérer plus de territoire ukrainien pour la paix. "Dans cette situation, ce qui est crucial en politique, c'est la transparence, la fermeté et le courage. C'est ce qui est nécessaire pour garantir la paix et la sécurité en Europe", a déclaré le chancelier.

06:56 Le gouverneur russe ajuste le bilan des pertes

Dans un message Telegram, le gouverneur régional russe Andrei Vorobyov annonce qu'une femme est morte et que trois civils ont été blessés dans une frappe de drone ukrainien sur Moscou. Initialement, il avait rapporté la mort d'un enfant (voir l'entrée à 06:02), mais il a ensuite clarifié qu'il n'avait pas pu confirmer la mort de l'enfant. Selon lui, 43 personnes cherchent actuellement refuge dans des abris temporaires.

06:25 Greenpeace va enquêter sur les crimes environnementaux commis par la Russie

Greenpeace rouvre un bureau à Kyiv dans le but d'accélérer les projets de reconstruction en Ukraine et d'enquêter et de documenter les crimes environnementaux résultant de l'invasion russe, révèle l'organisation environnementale. Elle collabore déjà avec des organisations environnementales locales à cette fin. "Notre objectif est de faciliter la reconstruction durable de l'infrastructure sociale de l'Ukraine en utilisant la puissance propre du soleil et du vent", déclare la nouvelle directrice du bureau, Natalia Goshak. Greenpeace a maintes fois mis en évidence les dommages environnementaux en Ukraine causés par l'invasion russe. Par exemple, l'organisation surveille la situation à la centrale nucléaire de Zaporijjia occupée par la Russie.

06:02 La Russie confirme la mort d'un enfant dans la région de Moscou

Les rapports russes indiquent qu'un enfant est mort dans une frappe de drone ukrainien dans la région de Moscou. Le gouverneur régional Andrei Vorobyov déclare sur Telegram qu'au moins 14 drones ukrainiens ont été interceptés dans la région de la capitale pendant la nuit. L'un de ces drones a causé un incendie qui est actuellement éteint par les pompiers. "Malheureusement, un enfant de neuf ans est décédé", ajoute Vorobyov. Au moins une personne a été blessée lorsqueanother drone was shot down in the capital region, as the projectile landed on a residential building. Moscow Mayor Sergei Sobyanin avait initialement déclaré que 11 drones avaient été interceptés près de la capitale russe.

04:36 Des débris de drone tombent sur une installation énergétique en Russie

Des débris d'un drone détruit par la défense aérienne russe dans la région de Tula sont tombés sur une installation énergétique, selon l'agence de presse russe TASS. "Il n'y a eu aucun blessé", a déclaré TASS en citant les autorités de Tula. Le processus technologique et l'approvisionnement en ressources pour les consommateurs n'ont pas été affectés. La situation est sous contrôle.

03:29 L'Ukraine attaque Moscou avec des drones

Après que deux drones ukrainiens aient été abattus au-dessus du district de Domodedovo à Moscou, les services d'urgence ont été envoyés sur le lieu de l'accident, selon le maire de Moscou, Sergei Sobyanin. Sobyanin n'a mentionné aucun dommage ou victime. Le district de Domodedovo, à environ 50 kilomètres au sud du Kremlin, abrite l'un des plus grands aéroports de Moscou.

02:17 La défense aérienne russe abat un drone se dirigeant vers Moscou

Les unités de défense aérienne russe ont détruit un drone se dirigeant vers la capitale russe, Moscou, a annoncé le maire de Moscou, Sergei Sobyanin. "Selon les informations initiales, il n'y a pas de dommages et pas de victime là où les débris sont tombés", a déclaré Sobyanin sur Telegram. Aucun communiqué n'a été fait du côté ukrainien.

00:12 Zelensky remercie la Suède pour un nouveau paquet d'aide

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a remercié la Suède pour un paquet d'aide à la défense d'une valeur de 445 millions de dollars. "Cette aide importante, qui comprend des systèmes de défense aérienne, des armes anti-char et des contributions financières pour couvrir les besoins immédiats de l'Ukraine, renforcera nos capacités de défense", a affirmé Zelensky sur Twitter. Selon les rapports suédois, le paquet comprend également des pièces de rechange pour les avions de chasse Gripen afin de préparer une éventuelle livraison future de ces appareils.

22:17 Le ministère des Affaires étrangères : la Russie représente une menace majeure pour la tranquillité, directement aux frontières de l'OTAN

À la suite de l'intrusion de véhicules aériens sans pilote russes en Latvia et en Roumanie, le ministère allemand des Affaires étrangères qualifie la Russie, sous la présidence de Vladimir Poutine, de "plus grande menace pour la quiétude et la stabilité" directement aux frontières de l'OTAN. "Malheureusement, la Russie de Poutine est actuellement la principale menace pour la quiétude et la stabilité directement aux frontières de l'OTAN", a déclaré le ministère sur D. "Cela s'est notamment manifesté ces derniers temps par les incidents de VAD en Roumanie et en Latvia." Le ministère des Affaires étrangères collabore avec ses pays partenaires et se tient à leurs côtés.

21:42 La Maison Blanche ne peut pas confirmer les rapports de livraison de missiles balistiques iraniens à la Russie

L'administration américaine ne peut pas confirmer les rapports selon lesquels l'Iran aurait fourni des missiles balistiques à la Russie, selon John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis.

21:28 Zelensky plaide pour une exécution rapide des engagements d'aide de l'Occident

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé à une mise en œuvre rapide des engagements d'aide de l'Occident. "La dynamique de la guerre dépend de la qualité de la logistique des livraisons et du respect de toutes les promesses des partenaires", a déclaré Zelensky dans son message vidéo du soir. Les armes et l'équipement doivent être livrés à temps pour être efficaces. "Ce qui est nécessaire en septembre doit atteindre nos troupes en septembre."

20:52 Un politique russe de l'opposition met en garde contre une sortie satisfaisante pour Poutine du conflit en Ukraine

Le politique russe de l'opposition Vladimir Kara-Mursa met en garde l'Occident contre une sortie "satisfaisante" pour le président russe Vladimir Poutine du conflit en Ukraine. "Il est crucial que Vladimir Poutine ne sorte pas vainqueur de la guerre contre l'Ukraine", déclare Kara-Mursa. "Il est crucial que Vladimir Poutine ne trouve pas une issue satisfaisante à ce conflit en Ukraine". Environ un mois après sa libération dans un échange de prisonniers, Kara-Mursa reconnaît que "la lassitude" face à la guerre prévaut dans les sociétés occidentales. Cependant, Poutine doit "être vaincu". Il ajoute : "Si, malheureusement, le régime de Poutine est autorisé à présenter l'issue de cette guerre comme une victoire et à rester au pouvoir, nous discuterons d'un autre conflit ou d'un autre malheur dans un an ou dix-huit mois."

Les autorités ukrainiennes continuent d'accuser les forces russes d'utiliser des agents chimiques interdits et d'employer des composés toxiques non identifiés, suscitant des préoccupations auprès de la Commission pour la prohibition des armes chimiques.

En réponse au signal du chancelier Scholz concernant une éventuelle discussion avec Poutine, le ministre russe des Affaires étrangères, Lavrov, reste muet sur toute perspective d'engagement diplomatique avec l'Europe.

