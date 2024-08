- À Milwaukee, la compétition de Harris contre Trump s'intensifie.

Kamala Harris, la candidate démocrate à la présidence, chauffe les esprits de son parti pour une lutte serrée pour la Maison Blanche. Elle s'est adressée à ses partisans à Milwaukee en déclarant : "Nous savons que ce sera un combat serré jusqu'à la fin. Nous avons du pain sur la planche, mais nous adorons mettre les bouchées doubles, car le travail acharné est ce qui donne des résultats." En imitant les applaudissements du public, elle a ensuite précisé : "Nous n'avons pas encore remporté la victoire." Bien que Harris devance Trump dans les sondages nationaux, son avance est généralement dans la marge d'erreur.

La visite de Harris à Milwaukee n'était pas un arrêt comme les autres

Harris avait récemment été désignée candidate à la présidence démocrate lors de la réunion de son parti à Chicago. Après sa nomination, elle s'est rendue à Milwaukee, à environ une heure de route. L'événement a eu lieu dans la même salle où les républicains avaient organisé leur convention avec Trump il y a un peu plus d'un mois.

Harris a affiché sa confiance envers ses partisans, en regardant vers l'élection présidentielle du 3 novembre : "Nous triompherons. Mais nous ne pouvons pas nous reposer sur nos lauriers jusqu'à ce moment-là." Elle a mis en garde : "Ce n'est pas seulement nous contre Donald Trump. C'est deux visions distinctes pour notre nation." Selon Harris, les démocrates sont tournés vers l'avenir, tandis que les républicains sont fixés sur le passé.

Harris a exprimé son opposition à Trump

Alors que le discours touchait à sa fin, Harris a déclaré : " Soyons clairs : personne ne devrait être autorisé à saboter la Constitution américaine et à se tenir derrière le sceau présidentiel à nouveau." Trump avait fait allusion à ignorer la Constitution américaine il y a presque deux ans, en invoquant une supposée fraude électorale lors de l'élection présidentielle de 2020.

Une urgence médicale a perturbé la manifestation

