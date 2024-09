À midi, la participation électorale en Thuringe reflète les niveaux des élections de 2019.

En Thuringe, la participation des électeurs semble suivre de près la participation aux dernières élections parlementaires. Selon le commissaire électoral de l'État, environ 32 % des électeurs inscrits avaient voté à midi dans les bureaux de vote. Il est important de noter que ces chiffres ne comprennent pas les électeurs par correspondance. Lors des élections d'État de 2019, le taux de participation était légèrement inférieur, à 31,2 %. Cette élection semble avoir suscité plus d'intérêt que les élections européennes et locales qui ont eu lieu plus tôt cette année, avec un taux de participation de 24,3 % à la même heure.

13h29 Prévisions de forte participation en SaxeLa participation aux élections de l'État de Saxe est prévue être élevée. À midi, 25,8 % des électeurs inscrits avaient voté, selon l'Office statistique de l'État de Kamenz. Lors des élections d'État de 2019, le taux de participation était de 26,2 %. Ces chiffres préliminaires ne comprennent pas les électeurs par correspondance. Les estimations prévoient que 24,6 % des électeurs inscrits voteront par correspondance, ce qui représente une augmentation significative par rapport aux 16,9 % de 2019. Le comité électoral de l'État a rapporté que le processus de vote se déroule sans heurts.

13h11 von Lucke : Les résultats des élections pourraient affaiblir la coalition de BerlinLes résultats des élections en Saxe et en Thuringe n'ont pas encore été annoncés. Selon le politologue Albrecht von Lucke, si le SPD ne parvient pas à obtenir de siège au parlement de l'État, cela pourrait être considéré comme presque catastrophique. Dans une interview avec ntv, il analyse l'élection et considère ses implications potentielles.

12h44 La police enquête sur une menace dans un bureau de voteLa police de Gera enquête sur une menace proférée dans un bureau de vote. Un homme portant un T-shirt de l'AfD est entré dans le bureau de vote pour voter le matin. Après avoir été prié de retirer son T-shirt, car il était interdit de faire de la publicité pour les partis dans le bureau de vote, l'homme s'est exécuté mais a menacé de revenir en raison de son mécontentement quant à la manière dont il avait été traité en sortant du bureau de vote. Une déclaration a été prise et l'homme a été averti par la police. De plus, la police d'Erfurt enquête sur des graffitis politiques ("Höcke est un nazi") près des bureaux de vote en tant que dommages criminels.

12h15 Correctiv met en garde contre la désinformation en circulationLe réseau de recherche Correctiv a mis en garde contre une fausse information qui circule, affirmant que signer le bulletin de vote protège contre la fraude électorale. En réalité, le bureau du commissaire électoral fédéral a confirmé que signer le bulletin de vote par le votant pourrait potentiellement violer le secret du vote, rendant le bulletin de vote entier invalide.

11h51 Voigt souhaite "des relations majoritaires stables"Le candidat principal de la CDU en Thuringe, Mario Voigt, a également voté. Il a exprimé son espoir que de nombreux citoyens de Thuringe exerceraient leur droit de vote et façonneraient l'avenir de leur État. En outre, il a prié pour "des relations majoritaires stables" qui permettraient à l'État de progresser à nouveau.

11h25 Sonneberg connaît une augmentation des attaques d'extrême droiteSonneberg est le premier district d'Allemagne à être dirigé par un politique de l'AfD. Cependant, les activistes rapportent une augmentation des menaces, de nombreux d'entre eux se sentant contraints d'arrêter leur travail. De plus, la fréquence des attaques d'extrême droite est believed avoir augmenté de cinq fois au cours de l'année dernière. Les experts suspectent un lien avec l'administrateur du district de l'AfD.

10h57 Kretschmer prononce un discours au bureau de voteLe ministre-président de Saxe, Michael Kretschmer, considère l'élection de l'État dans son État fédéral comme "probablement la plus importante élection en 34 ans". Après avoir voté à Dresde, il a exprimé sa gratitude à de nombreuses personnes qui ont voté différemment lors des élections précédentes mais qui ont maintenant choisi "la force solide au centre bourgeois", à savoir l'Union saxonne. Il believes que cette compréhension unifiée leur permettra de former un gouvernement qui servira leur terre. Dans les sondages, son CDU est actuellement en concurrence serrée avec l'AfD.

10h30 Ramelow : Wagenknecht "n'est pas sur le bulletin de vote"Pour le ministre-président de Thuringe, Bodo Ramelow, le jour de l'élection représente "une fête de la démocratie" - Despite the risk that

09:05 Kretschmer accuse "une approche frénétique à l'élection" de la coalition du trafic C'est le jour de l'élection en Saxe, et la question est : le ministre-président Michael Kretschmer maintiendra-t-il la série victorieuse de la CDU dans l'État ? Dans une discussion avec ntv, il partage ses points de vue sur le débat sur les réfugiés, le gouvernement de la coalition du trafic et le conflit en Ukraine.

08:46 Tous les données électorales en Thuringe Le moment de prendre une décision est arrivé : au centre de l'Allemagne, la compétition fait rage pour savoir qui contrôlera l'État fédéral avec ses environ 2,1 millions d'habitants pour les cinq prochaines années. Le parti Alternative pour l'Allemagne (AfD), dirigé par Björn Höcke, deviendra-t-il la force la plus puissante en Thuringe ?

08:24 L'impact potentiel de l'AfD sur la démocratie Les sondages indiquent : l'AfD devrait augmenter considérablement son influence lors des élections à venir en Saxe et en Thuringe. Selon un groupe de recherche, cela représente une menace pour les institutions démocratiques, car l'État de droit n'est pas aussi solide que beaucoup le croient.

08:00 Les bureaux de vote en Thuringe et en Saxe sont ouverts

Aujourd'hui, de nouveaux parlements régionaux sont élus en Thuringe et en Saxe. Selon les sondages, l'AfD est largement en tête en Thuringe. En Saxe, la CDU dirigée par le ministre-président sortant Michael Kretschmer et l'AfD sont au coude à coude. Les premières projections sont attendues une fois que les bureaux de vote auront fermé à 18 heures. Les élections dans ces deux États d'Allemagne de l'Est servent de baromètre pour la coalition du trafic à Berlin.

Pour la coalition actuelle rouge-rouge-verte en Thuringe dirigée par le ministre-président Bodo Ramelow (La Gauche), il n'y a pas de majorité selon les sondages. Un gouvernement potentiel après les élections pourrait être composé de la CDU, de l'Alliance de Sahra Wagenknecht (BSW) et du SPD. En Saxe, il reste incertain si la coalition actuelle de la CDU, du SPD et des Verts a encore une majorité. Kretschmer ne exclut pas une alliance avec la BSW. La Gauche risque d'être évincée du parlement de Saxe. Les Verts et le FDP pourraient connaître le même sort en Thuringe.

