- À Markgröningen, un nouveau couple régnant a été inauguré lors d'un humble rassemblement de bergers.

Au "Course du Bergers Historique", Jannick Belz, 16 ans, et Jana Deufel, 14 ans, ont remporté les premières places et ont été couronnés "Roi et Reine" de Markgröningen. Ils ont été les premiers à franchir la ligne d'arrivée lors de l'événement annuel organisé dans la ville du district de Ludwigsburg. Les concurrents devaient courir pieds nus à travers un champ de chaume. Cette course est le clou du spectacle de la fête locale qui a commencé le vendredi et se termine le lundi.

Seuls les bergers de métier ou ceux descendant de familles de bergers étaient autorisés à participer. Les vainqueurs reçoivent traditionnellement le titre de "Roi et Reine des Bergers" et reçoivent un mouton chacun, offert par l'organisation d'élevage ovine de l'État. Cependant, cette année, en raison de la maladie de la langue bleue généralisée, le duo vainqueur a reçu une somme d'argent à la place.

Le "Duo Royal" fraîchement couronné a été honoré en 2022 par des mains distinguées : le ministre-président Winfried Kretschmann et le ministre de l'Agriculture Cem Özdemir (tous deux des Verts) ont assisté à la course et ont couronné les nouveaux dirigeants.

Le Course du Bergers de Markgröningen est l'une des plus anciennes fêtes régionales d'Allemagne du Sud et est reconnue par l'UNESCO comme un patrimoine culturel. Elle remonte à une tradition séculaire où la course fait partie intégrante du travail du berger, qui doit être plus rapide qu'un mouton en fuite.

La maladie de la langue bleue a jeté une ombre sur les festivités cette année. En raison de la propagation généralisée de la maladie, la traditionnelle course de rassemblement de moutons qui marque le début des festivités a dû être annulée plus tôt.

La maladie affecte principalement les moutons et le bétail. Elle est transmise par certaines espèces de mouches piqueuses, appelées "gnits", et non par contact direct entre les moutons. La transmission humaine ou animale est également impossible. Une vaccination récemment approuvée offre une protection efficace contre les formes graves de la maladie de la langue bleue.

