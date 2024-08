- À Majorque, un yacht allemand de luxe entraîne la mort d'un pêcheur.

Un yacht luxueux, arborant fièrement le drapeau allemand, a percuté et coulé un modeste bateau de pêche au large de la côte est de Majorque à une vitesse rapide. Malheureusement, l'un des pêcheurs a perdu la vie dans cet accident, confirmé par les autorités dans les bulletins d'information.

Le yacht à moteur de plus de 20 mètres de long aurait poursuivi son voyage après la collision avec le bateau de pêche d'environ 3 mètres de long près de Cala Bona un vendredi soir, selon les tabloïds locaux "Mallorca Zeitung" et "Mallorca Magazin". Le yacht a été retrouvé amarré à Porto Cristo et son capitaine a été soumis à une enquête.

Initialement, un porte-parole de la police a refusé de Reveler l'identité du capitaine, invoquant l'enquête en cours. Les chefs d'accusation suspects sont l'homicide par imprudence et le refus d'apporter de l'aide, comme indiqué dans les articles de presse.

Récemment, des accusations d'agression brutale d'un chauffeur de taxi majorquin par une équipe de policiers allemands ont suscité l'indignation publique. Selon les sources de dpa, ces officiers, originaires d'Essen, étaient en vacances ensemble à Majorque et étaient impliqués dans l'incident. Cependant, tous les officiers ont été autorisés à retourner en Allemagne.

La police locale surveille de près l'enquête sur le capitaine du yacht, compte tenu des chefs d'accusation suspects d'homicide par imprudence et de refus d'apporter de l'aide. Suite à la confrontation entre un chauffeur de taxi majorquin et un groupe de policiers allemands, il y a eu une surveillance accrue des actions des touristes étrangers à Majorque.

Lire aussi: