À l'ONU, Blinken énumère la Chine et l'Iran comme des problèmes préoccupants.

Secrétaire général de l'ONU Blinken presse pour des mesures plus fermes contre les alliés de la Russie dans le conflit en Ukraine Antony Blinken, secrétaire d'État des États-Unis, a souligné la nécessité d'imposer des sanctions plus sévères contre les alliés de la Russie qui aident dans la guerre en Ukraine lors d'une réunion de l'ONU. Il a déclaré : "La solution la plus efficace consiste à mettre fin à ceux qui alimentent l'agression de Poutine." Cette déclaration a été faite lors d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies à New York en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Blinken a également plaidé pour une paix juste respectant les principes de la Charte des Nations unies, en mentionnant spécifiquement le soutien de la Russie de la Corée du Nord et de l'Iran.

23:45 La Chine défend les négociations de paix en Ukraine auprès de l'ONU Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a exhorté le Conseil de sécurité des Nations unies à accorder plus d'attention aux accords de paix en Ukraine. Il a insisté sur l'importance de respecter trois principes clés : pas d'extension de la zone de conflit, pas d'escalade des hostilités et pas de provocations. Wang a fait ces remarques lors d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies, où le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy était également présent. Wang a souligné la neutralité de la Chine dans la crise, en déclarant : "La Chine n'a pas déclenché la crise ukrainienne et n'y est pas impliquée." Les nations occidentales accusent la Chine de renforcer la guerre en Ukraine par des fournitures d'armes extensives à la Russie.

23:09 Zelenskyy doute des négociations avec la Russie pour mettre fin à la guerre Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a exprimé de vives préoccupations quant à la résolution des hostilités en cours avec la Russie par le biais de négociations diplomatiques. "Cette guerre ne peut pas s'évanouir", a déclaré Zelenskyy lors d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies à New York. Il a remis en question l'efficacité des pourparlers pour résoudre le conflit, en déclarant : "Dans cette optique, la paix ne peut être atteinte par des conversations." Il a également insisté sur la nécessité d'actions décisives.

22:00 Trump réclame le retrait des États-Unis de la guerre en Ukraine L'ancien président américain Donald Trump a plaidé en faveur d'un retrait américain du conflit en Ukraine. During a campaign event in Georgia, Trump criticized the Biden administration for dragging the U.S. into the war, stating, "They can't extract us now. They can't do it." He suggested that only under his leadership, the U.S. could extricate themselves from the conflict: "I will handle it. I will negotiate an exit. We must leave."

21:30 Les États-Unis envoient une nouvelle aide militaire à l'Ukraine Des sources rapportent que les États-Unis envoient un nouveau paquet d'aide militaire d'une valeur d'environ 375 millions de dollars à l'Ukraine. Le paquet comprend divers munitions, artillerie, véhicules blindés et bombes àcluster de portée moyenne, selon des sources du gouvernement américain. Une annonce officielle de l'aide est attendue demain, avec une partie significative des armes à envoyer immédiatement à partir du stock militaire américain. Depuis le début de l'invasion russe en 2022, les États-Unis ont fourni plus de 56,2 milliards de dollars d'aide militaire à l'Ukraine.

20:54 L'Ukraine rejette l'annexion temporaire par la Russie comme solution de paix Le ministère des Affaires étrangères ukrainien a rejeté la perspective d'une occupation temporaire de son territoire par la Russie lors des négociations de paix. La formule de paix de Zelenskyy, telle qu'exprimée, comprend le retrait complet des troupes russes du territoire souverain de l'Ukraine dans les frontières internationalement reconnues. La Russie contrôle actuellement environ un cinquième du pays voisin et réclame la propriété de plusieurs régions administratives dans son sud-est, y compris la péninsule de Crimée, qu'elle a annexée en 2014.

20:25 L'armée russe recrute des criminels pour la guerre en Ukraine Le parlement russe a approuvé une législation permettant aux suspects criminels de s'engager dans l'armée dans le combat en cours contre l'Ukraine. Le projet de loi permet à ceux qui ont été Previously charged but not yet convicted to enlist. If they are honored or wounded in battle, their charges will be dropped. The legislation is pending approval from the upper house and President Vladimir Putin. The Russian army has been employing criminals in exchange for frontline service for some time.

19:43 L'Australie fournit à l'Ukraine des chars Abrams à la retraite Les forces ukrainiennes pourraient recevoir 59 chars Abrams M1A1 à la retraite de l'Australie pour faire face aux forces d'invasion russes. Des sources suggèrent que le gouvernement australien collabore avec l'administration Biden pour faciliter le transfert. Le Sydney Morning Herald a rapporté que les 59 chars Abrams M1A1 à la retraite d'Australie comprennent des modèles qui n'ont jamais vu le combat. Les 59 chars sont remplacés par des versions plus récentes, et la communauté ukrainienne en Australie a plaidé en faveur du plan après avoir découvert

18:17 Arrestation de propagandiste de Wagner au TchadL'arrestation de trois individus au Tchad a suscité une tension entre le Tchad et la Russie. Parmi ces détenus figurent Maxim Shugaley, une personne sanctionnée par l'UE en tant que propagandiste du groupe mercenaire Wagner, et son associé Samer Sueifan. Selon les rapports russes, ils sont sociologue et interprète, ayant déjà purgé une peine en Libye pour des accusations de manipulation des élections. La Russie affirme qu'ils ont été arrêtés à l'arrivée à l'aéroport du Tchad le 19 septembre. Le 21 septembre, un autre russe et un national biélorusse ont également été arrêtés. L'ambassadeur du Tchad en Russie a informé l'agence de presse d'État russe RIA Novosti de la nécessité de leur remise immédiate aux autorités russes. Plus tôt, le ministère russe des Affaires étrangères avait exigé leur libération. Les raisons de leur détention restent floues.

17:40 Le président Peseschkian d'Iran se rend en Russie, rencontre PoutineLe président iranien Massoud Peseschkian se rendra en Russie en octobre pour participer au sommet des BRICS et rencontrer le président russe Vladimir Poutine. Selon un porte-parole à Téhéran, un accord sur un "partenariat stratégique" entre l'Iran et la Russie est proche, mais aucun détail supplémentaire n'a été fourni.

17:07 Strack-Zimmermann s'oppose à un changement de politique envers l'UkraineLa présidente de la commission de la défense au Parlement européen, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), a fermement nié tout changement dans la politique de son parti envers l'Ukraine. Malgré les élections régionales récentes, elle plaide pour un effort accru dans l'explication de pourquoi soutenir l'Ukraine sert "nos intérêts propres". Elle met en garde : "Si Poutine l'emporte (...), ce ne sera pas le dernier conflit."

16:44 Biden à l'ONU : "Nous ne faiblirons pas dans notre soutien à l'Ukraine"Le président américain Joe Biden a exhorté l'Assemblée générale des Nations unies à maintenir son soutien à l'Ukraine dans son combat contre l'invasion russe. "Nous ne faiblirons pas dans notre soutien à l'Ukraine", a-t-il insisté. Il a qualifié la guerre de Russie d'échec.

16:25 Véhicules ukrainiens en Allemagne : obligation d'immatriculation allemande à partir d'octobreÀ partir d'octobre, les réfugiés ukrainiens vivant en Allemagne devront immatriculer leurs véhicules s'ils se trouvent dans le pays depuis plus d'un an. Le gouvernement allemand a préparé une législation à cet effet. Jusqu'au 30 septembre, les véhicules bénéficient encore d'exemptions locales. Le processus d'immatriculation est décrit dans un questionnaire élaboré ces derniers mois par le ministère fédéral des Transports et les États fédéraux. Les propriétaires de véhicules doivent fournir des documents, notamment un document portant un nom latin, le certificat d'immatriculation ukrainien et une preuve d'assurance. Les documents électroniques ukrainiens ne sont pas acceptés. À la fin du processus d'immatriculation, les plaques d'immatriculation ukrainiennes doivent être remplacées.

15:40 Explosions à Kharkiv : victimes civiles suite à des frappes de bombes guidéesUne série de bombes guidées russes ont touché la ville ukrainienne de Kharkiv, causant des dommages aux civils. "Le nombre de morts a augmenté à trois", a écrit le gouverneur Oleh Synyehubov sur Telegram. Plus d'une douzaine de personnes ont été blessées. Selon les rapports, une bombe guidée a directement touché un bâtiment à plusieurs étages. Le maire Ihor Terechov avait précédemment notifié sur Telegram des frappes de bombes dans quatre districts de la ville et deux bâtiments à haute hauteur endommagés.

15:15 Exercice de défense militaire allemand dans le port de HambourgDu 29 septembre au 1er octobre, l'armée allemande organise un grand exercice de défense dans le port de Hambourg, baptisé "Red Storm Alpha". Le Landeskommando Hamburg assurera la sécurité d'une partie du port avec des troupes de protection intérieure, comme annoncé par l'armée. Entre autres choses, un point de contrôle sera établi. L'objectif de l'exercice est de protéger l'infrastructure de défense importante, d'assurer une évaluation de la situation uniforme sur tous les niveaux et d'assurer une communication rapide et sécurisée entre tous les participants à l'exercice. La circulation civile ne sera pas impliquée dans l'exercice et ne devrait pas être perturbée. Suite à la violation par la Russie du droit international dans son agression contre l'Ukraine, une guerre conventionnelle en Europe est perçue comme possible dans les cinq prochaines années, comme mentionné dans un communiqué. Les alliés de l'OTAN cherchent à y faire face conjointement en déployant rapidement des troupes alliées d'ouest en est. "L'Allemagne, en raison de sa situation géostratégique, joue le rôle de plaque tournante. Par conséquent, l'organisation du transport militaire par rail, route ou air, la fourniture de nourriture, de lits ou de carburant, ou la sécurisation de colonnes entières de véhicules doit être pratiquée pour dissuader de manière crédible", poursuit-il.

14:30 Zelensky renforce les investissements dans le secteur énergétique ukrainien aux États-UnisLe président ukrainien Volodymyr Zelensky a utilisé les investissements dans le secteur énergétique endommagé lors de sa visite aux États-Unis. "L'accent a été mis sur la préparation du système énergétique ukrainien pour l'hiver", a écrit le chef d'État sur les réseaux sociaux. Le pays craint de nouveau des coupures de courant cet hiver en raison des dommages de guerre causés par la Russie. Zelensky a proposé des incitations spéciales. "C'est une proposition de notre part. C'est l'un des points de notre plan de victoire", a-t-il déclaré dans une vidéo publiée. Outre les représentants des secteurs de l'énergie, de la finance et de l'assurance, la directrice de l'Agence américaine pour le développement international, Samantha Power, a également participé à la réunion à New York.

13:55 Spécialiste militaire : l'offensive ukrainienne dans la région de Kursk est un succèsDe nombreux observateurs sont divisés quant à savoir si l'offensive ukrainienne dans la région russe de Kursk est une victoire ou un revers pour Kyiv. Le militaire Nico Lange considère que c'est une victoire et affirme : "Alors que Zelensky négocie des plans de paix ukrainiens à New York, il faut imaginer qu'il conduit ces négociations sans l'offensive de Kursk. Cela seul souligne la valeur et le succès de l'offensive de Kursk."

13:17 Kyiv : "Stratégie de Triomphe" inclut une proposition d'invitation à l'OTANLa proposition d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN fait partie de la "Stratégie de Triomphe" du président Volodymyr Zelensky pour Kyiv, selon Andriy Yermak, chef de cabinet de Zelensky, lors d'une apparition à New York. Malgré les avertissements de Moscou d'escalade, les alliés d'Ukraine devraient étendre cette invitation, selon Yermak. La stratégie comprend à la fois des composantes militaires et diplomatiques. La Russie a envahi l'Ukraine en partie en raison de l'aspiration de Kyiv à rejoindre l'OTAN.

12:42 Après les déclarations de paix de Zelensky : la Russie reste attachée à ses objectifs de guerre despite les appels de Kyiv à négocier, Moscou maintient fermement ses objectifs de guerre en Ukraine. "Une fois ces objectifs atteints, d'une manière ou d'une autre, l'opération militaire spéciale prendra fin", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, faisant référence à l'invasion russe de 2,5 ans. Il a réagi aux déclarations du président Volodymyr Zelensky lors de son voyage aux États-Unis, où il a suggéré que la fin de la guerre était plus proche que ce que beaucoup s'attendent. Zelensky a présenté sa "Stratégie de Triomphe" aux États-Unis, cherchant à mettre la pression sur Moscou pour qu'elle négocie. Les objectifs de guerre de la Russie comprennent le contrôle des régions ukrainiennes de Donetsk, Luhansk, Kherson et Zaporizhzhia, la prévention de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et, précédemment, le renversement du gouvernement de Kyiv. De nombreux experts estiment que l'objectif ultime de la Russie est le contrôle de l'ensemble de l'Ukraine.

11:59 Situation critique à Vuhledar - les Russes utilisent allegedly une stratégie trompeuseLa situation autour de Vuhledar est critique et se détériore, selon Deepstate. "Les Russes tentent de circondar le village tout en le réduisant en ruines avec l'artillerie et d'autres armes." Deepstate ne signale pas l'entrée de troupes russes. "Tenir jusqu'au bout signifie sacrifier la ville restante pour le prix de notre armée, ce qui est inacceptable. Nous aurions dû réfléchir aux conséquences plus tôt, mais maintenant il est trop tard. Les soldats de la 72e brigade ne se rendent pas et continuent malgré tout." Selon Nexta, la Russie utilise à nouveau la tactique "terre brûlée" en bombardant lourdement Vuhledar depuis l'air :

11:15 Attaques spectaculaires sur les dépôts de munitions russes : d'énormes quantités de munitions russes détruitesL'Ukraine a récemment mené plusieurs attaques remarquables sur des dépôts de munitions, détruisant d'énormes quantités de roquettes, d'obus d'artillerie et d'autres ressources russes. Des images satellites à haute résolution de Maxar montrent l'ampleur des dernières attaques à Oktyabrsky et Torsun.

10:46 Attaques dévastatrices sur Zaporizhzhia : un mort, plusieurs blessés et des dégâts importantsLes attaques russes sur la ville sud-est ukrainienne de Zaporizhzhia ont fait un mort et six blessés, selon les rapports officiels. La région a été touchée par "des frappes aériennes massives" pendant deux heures lundi soir, selon le service d'État de défense civile. "Un homme est mort et six autres ont été blessés, dont une fille de 13 ans et un garçon de 15 ans", a déclaré le gouverneur régional Ivan Fedorov sur le service de messagerie Telegram. Une installation d'infrastructure et des bâtiments résidentiels ont également été incendiés. Selon un employé de l'administration de la ville, 74 blocs d'appartements et 24 maisons privées ont été endommagés dans différentes parties de la ville.

10:07 Munz sur l'équipage du porte-avions russe : "Le porte-avions peut ne jamais naviguer à nouveau"L'équipage du porte-avions russe "Admiral Kuznetsov" est reportedly réaffecté au front, selon un rapport de Forbes. Le navire est infamous pour sa série de mésaventures, explique le correspondant de ntv Rainer Munz de Moscou. Le réaffectation de l'équipage pourrait être un signe des difficultés financières de la Russie :

09:27 Forteresse de résistance : Wuhledar est-elle au bord de l'effondrement ? Les forces russes avancent allegedlyLes forces russes avancent reportedly vers la ville ukrainienne orientale de Wuhledar, selon les médias d'État et les blogueurs. "Les unités russes ont pénétré dans Wuhledar - l'assaut sur la ville a commencé", écrit Yuri Podolyaka, un blogueur militaire pro-russe né en Ukraine. D'autres blogueurs militaires pro-russes rapportent également l'attaque. Les médias russes d'État rapportent que la ville, située dans la région de Donetsk, est encerclée et que des combats ont lieu à l'est du village. Le militaire expert Colonel Reisner déclare également à ntv.de que les troupes russes avancent vers la ville depuis plusieurs directions comme une tenaille. "Wuhledar est en danger d'être encerclée. Il faut supposer que la 72e brigade mécanisée, équipée de chars et de véhicules de combat, ne pourra pas maintenir la région."

08:59 Russie et Ukraine échangent des attaques de drones pendant la nuitSelon l'agence de presse d'État TASS, citant le ministère russe de la Défense, la défense aérienne de la Russie a abattu 13 drones ukrainiens au cours de la nuit. Six ont été interceptés dans les régions de Belgorod et de Kursk, et un dans la région de Bryansk. Pendant ce temps, l'armée de l'air ukrainienne signale que la Russie a attaqué avec 81 drones et quatre missiles au cours de la nuit. 79 drones ont été abattus ou contraints de s'écraser. Il n'y a pas encore de rapports initials de pertes humaines ou de dommages.

08:17 La directive du Danemark sur les attaques à longue portée contre la RussieLa Première ministre danoise Mette Frederiksen encourage les alliés de l'Ukraine à approuver l'utilisation d'armes occidentales à portée étendue contre la Russie. Dans une interview accordée à Bloomberg, elle suggère de mettre fin aux débats sur les limitations. "Je propose que nous mettions fin à la discussion sur les lignes de démarcation", déclare Frederiksen. Elle estime que la ligne la plus importante a déjà été franchie. "Et cela s'est produit lorsque les Russes ont envahi l'Ukraine." Elle promet de ne jamais laisser la Russie déterminer ce qui est juste au sein de l'OTAN, de l'Europe ou de l'Ukraine, déclare Frederiksen.

Financement des économies liées aux rapports de pertes humaines russes

Selon une conversation téléphonique piratée par les services de renseignement militaire ukrainiens, les soldats russes tombés au combat sont enterrés et signalés comme portés disparus pour éviter des paiements de compensation coûteux aux familles. "Ils les tuent, la lutte continue, il fait chaud, ils commencent à sentir mauvais, alors on les enterre sur place, et ensuite ils sont portés disparus. Et si quelqu'un est porté disparu, la famille ne touche pas de paiement. Compris ?", explique un homme à un résident de la région russe de Belgorod dans l'appel rapporté par le Kyiv Independent. Les paiements pour chaque soldat tombé sont compris entre 67 500 et 116 000 dollars.

Les déclarations négatives de la Russie indiquent l'absence de fin de la guerre

Alors que le président ukrainien Zelenskyy met en avant son "plan de victoire" aux États-Unis, la Russie ne montre aucun signe de volonté de résoudre le conflit. "Le Kremlin continue de signaler publiquement son manque d'intérêt pour un règlement de paix qui n'implique pas la reddition complète du gouvernement ukrainien et la destruction de l'État ukrainien", écrit l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW). Les officiels russes de haut rang ont récemment exprimé leur opposition à la participation au prochain sommet de la paix, et le porte-parole du Kremlin, Peskov, a réaffirmé que la Russie n'est pas disposée à négocier sauf si cela concerne la capitulation de l'Ukraine, en qualifiant également l'OTAN et l'Occident d'"ennemi". Selon l'ISW, la Russie n'est pas intéressée par des négociations de paix honnêtes avec l'Ukraine et mentionne simplement "plans de paix" et "négociations" pour mettre la pression sur l'Occident et contraindre l'Ukraine à faire des concessions concernant sa souveraineté et son intégrité territoriale.

Zelensky : l'agression prendra fin prochainement grâce au soutien des États-Unis

Des mesures déterminées de la part du gouvernement américain pourraient mettre fin prochainement à l'agression russe contre l'Ukraine, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky. "Maintenant, à la fin de l'année, nous avons l'opportunité de renforcer notre coopération entre l'Ukraine et les États-Unis", a écrit Zelensky sur son canal Telegram après avoir rencontré une délégation bipartite du Congrès américain. Aux États-Unis pour les sessions de l'Assemblée générale de l'ONU et pour présenter son "plan de victoire" au gouvernement américain, Zelensky.

Un hélicoptère Mi-8 détruit par des adolescents pyromanes

Deux adolescents ont utilisé une cocktail Molotov pour mettre le feu à un hélicoptère Mi-8 sur une base de l'armée de l'air russe à Omsk le week-end dernier, selon le canal Telegram Baza. Les deux adolescents de 16 ans ont été arrêtés et ont prétendument accepté une offre de 20 000 dollars pour mener l'attaque. L'hélicoptère a subi des dommages importants, selon les médias russes. Cet incident suit une attaque similaire du 11 septembre, lorsque deux garçons ont mis le feu à un hélicoptère Mi-8 à l'aéroport de Nojabrsk dans la région de Tyumen. Divers actes de sabotage ont été rapportés dans diverses régions de Russie, notamment des déraillements de trains. En janvier, les services de renseignement militaire ukrainiens (HUR) ont affirmé que certaines des voies ferrées de la Russie avaient été attaquées par des "forces inconnues" contre le régime de Poutine.

04:44 Le G7 examinera la fourniture de missiles à longue portée à KyivLes ministres des Affaires étrangères des pays du G7 discuteront lundi de la possibilité de fournir des missiles à longue portée à l'Ukraine, qui peuvent atteindre le territoire russe. Josep Borrell, le représentant de l'UE pour les affaires étrangères, a annoncé cela lors de l'Assemblée générale de l'ONU. La Russie reçoit également de nouvelles armes, notamment des missiles iraniens, malgré le déni répété de Téhéran à cet égard.

03:50 La paix est plus proche que prévu, selon ZelenskyLe président ukrainien Volodymyr Zelensky exprime son optimisme quant à une fin prochaine de la guerre avec la Russie. "Je crois que nous sommes plus proches de la paix que nous le pensons", déclare Zelensky dans une interview accordée à la chaîne américaine ABC News. Il insiste sur la nécessité de maintenir le soutien des États-Unis et d'autres partenaires.

01:29 Les forces ukrainiennes peinent dans la région de PokrovskLe commandement militaire ukrainien fait face à des pressions dans l'est du pays, selon ses propres sources. Le quartier général de Kyiv indique que la situation dans les régions de Pokrovsk et de Kurachove reste volatile. Sur les 125 attaques russes le long de la ligne de front, plus de 50 ont eu lieu dans cette région spécifique. La direction militaire ukrainienne précise que l'ennemi se concentre principalement sur Pokrovsk. Bien que les observateurs indépendants créditent les Ukrainiens d'avoir ralenti l'avancée russe vers Pokrovsk, la situation reste précaire pour les défenseurs se dirigeant vers Kurachove, situé plus au sud-est. La progression des troupes russes près de la ville minière de Hirnyk menace d'encercler plusieurs unités là-bas. Une manœuvre similaire est également observée un peu plus au sud, près de la ville de Vuhledar, que les Russes n'ont pas réussi à capturer par des assauts directs jusqu'à présent.

00:28 Un homme américain condamné à six ans de prison en Russie pour tentative d'enlèvement d'enfantUn citoyen américain a été condamné à six ans de prison en Russie pour avoir tenté de quitter le pays avec son fils russe sans le consentement de la mère, selon les autorités judiciaires. Un tribunal de Kaliningrad a reconnu l'homme coupable de tentative d'"enlèvement" et l'a condamné à purger sa peine dans un camp de travail. En juillet 2023, l'homme a tenté de faire sortir son fils de quatre ans du pays sans obtenir le consentement de la mère, comme l'a expliqué le tribunal dans un message Telegram. Il a été arrêté par des gardes-frontières alors qu'il tentait de franchir la frontière avec la Pologne par un sentier forestier.

23:14 Des morts suite à une attaque ukrainienne sur un village russeTrois personnes ont perdu la vie dans une attaque ukrainienne sur un village russe situé près de la frontière ukrainienne, selon les autorités locales. Le village d'Archangelskoe, situé à environ cinq kilomètres de la frontière, a été touché par l'armée ukrainienne lundi, selon le gouverneur de la région de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, dans une mise à jour Telegram. Deux adultes et un adolescent ont été tués, et deux autres personnes, dont un enfant, ont été blessées.

22:13 Zelensky remercie le soutien allemand après une rencontre à New YorkAprès une rencontre avec le chancelier allemand Olaf Scholz à New York, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué le soutien de l'Allemagne. "Nous sommes très reconnaissants pour l'aide de l'Allemagne", a-t-il déclaré sur X. "Nos efforts communs ont sauvé de nombreuses vies, et il y a clairement plus de potentiel pour renforcer la sécurité sur tout le continent européen." Cependant, Scholz a réaffirmé la position de l'Allemagne de ne pas fournir d'armes avancées à l'Ukraine.

21:35 Forbes : Les membres de l'équipage du porte-avions russe pourraient être déployés en UkraineLe seul porte-avions russe, le "Koursk", a attiré l'attention en raison de ses nombreux problèmes malgré son lancement dans les années 1980 et ses rares déploiements. Récemment, le magazine Forbes rapport

