Drone Attacks Ukrainiens Causent des Pertes d'Armement Massives chez les Russes depuis le Début de la Guerre, selon les Estimations Britanniques Selon les estimations britanniques, les attaques de drones ukrainiens ont prétendument infligé les pertes d'armement les plus importantes aux stocks russes depuis le début de la guerre. Le 18 septembre, un dépôt d'armement près de Toropez dans la région de Tver en Russie centrale a été touché, détruisant probablement au moins 30 000 tonnes d'armement, selon le ministère de la Défense britannique dans leur mise à jour de renseignement. D'autres attaques ukrainiennes ont été rapportées sur des dépôts à Tichorezk dans la région de Krasnodar en Russie du Sud et d'autres lieux à Toropez le 21 septembre, selon le ministère. Les pertes d'armement à ces trois sites sont la plus grande destruction de munitions russes et nord-coréennes pendant la guerre.

13:57 La Russie Justifie l'Extension de sa Politique Nucléaire En tant que puissance nucléaire, la Russie a défendu ses récents ajustements à sa doctrine de déploiement d'armes nucléaires en réponse aux critiques. Les nouveaux guides de dissuasion sont nécessaires en raison de l'infrastructure de l'OTAN approchant des frontières russes et des puissances occidentales fournissant des armes à l'Ukraine pour essayer de vaincre la Russie, a expliqué le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov sur la télévision d'État russe. La décision d'utiliser des armes nucléaires appartient à l'armée.

13:19 Les Volontaires Aident contre les Roquettes Russes Chaque fois que des roquettes russes frappent un bâtiment à Kharkiv, Serhii est toujours prêt à aider. En tant que membre d'un groupe de bénévoles, il traite les blessés et tente de secourir les gens des débris. Serhii a choisi intentionnellement ce rôle.

12:42 Saporizhzhia Signale 16 Blessés après une Attaque de Bombes Guidées Russes Le nombre de blessés à Saporizhzhia suite à une attaque de bombes guidées russes est passé à 16, y compris un garçon de 17 ans, selon l'administration militaire de la ville sur Telegram. Les forces russes ont initialement touché Saporizhzhia avec 13 bombes guidées à l'aube. Tous les victimes ont été secourues et traitées.

11:50 Zelenskyy Se Souvenir du 83e Anniversaire de la Massacre de Babyn Yar Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy se souvient du 83e anniversaire de la massacre de Babyn Yar, où plus de 33 000 Juifs ont été tués par la Wehrmacht allemande dans une ravine de Kyiv. Babyn Yar est "un symbole horrifiant qui illustre comment les pires crimes sont commis lorsque le monde choisit d'ignorer, de rester silencieux ou de rester indifférent au lieu de faire face au mal", a déclaré Zelenskyy, qui est d'origine juive, lors d'un service en ligne sur X. Babyn Yar sert de cruel rappel des atrocités que les gouvernements peuvent commettre lorsque leurs dirigeants ont recours à l'intimidation et à la violence.

11:16 Le Bilan des Morts suite à une Attaque contre un Hôpital Ukrainien à Sumy S'est Élévé à Dix Le bilan des morts suite aux attaques russes contre un hôpital dans la ville frontalière ukrainienne de Sumy est passé à dix. L'hôpital a été bombardé deux fois par la Russie samedi. La deuxième attaque a eu lieu pendant que les travailleurs de secours récupéraient les blessés et les morts et évacuaient les patients. Les forces russes ont tiré 31 fois dans la région frontalière pendant la nuit et le matin.

10:42 Des Incendies Répandus dans un Dépôt de Blindés à Volgograd Suite aux informations des blogueurs militaires, les médias russes rapportent maintenant des explosions près des bases militaires russes. Des explosions ont été rapportées près de la base navale de Baltiysk, dans la région de Krasnodar, où la Russie lance des drones kamikazes contre l'Ukraine. L'agence de presse Astra rapporte qu'un important dépôt de munitions à Kotluban, dans l'oblast de Volgograd, a été touché, suivi d'un grand incendie et de détonations. Selon les rapports ukrainiens, des missiles balistiques iraniens et des lanceurs étaient stockés dans le dépôt de Kotluban.

09:57 Le Quartier Général des Forces Armées Ukrainiennes Signale Plus de 165 Engagements depuis Hier Le quartier général des forces armées ukrainiennes a signalé jusqu'à 165 engagements depuis hier, avec environ un quart se produisant dans le Donbass autour de la ville hautement contestée de Pokrovsk. Les troupes russes ont mené 73 frappes aériennes contre des positions et des centres de population, utilisant 124 bombes aériennes guidées. Elles ont également tiré sept missiles. En outre, les envahisseurs ont mené plus de 4 700 attaques, y compris 179 attaques avec des lance-roquettes multiples, et déployé plus de 1 700 drones kamikazes. Les avions ukrainiens, ainsi que les forces de missiles et d'artillerie, ont mené six frappes contre des zones concentrant du personnel, des armes et de l'équipement militaire, selon le quartier général.

08:27 Russie : 125 drones ennemis abattus pendant la nuit précédenteLa Russie affirme avoir abattu 125 drones ennemis au cours de la nuit précédente. Le ministère de la Défense a déclaré que ses systèmes de défense aérienne avaient réussi à intercepter et à détruire ces véhicules aériens sans pilote. Plusieurs gouverneurs régionaux ont rapporté des dommages causés par ces attaques, mais aucun décès n'a été signalé. Environ 67 drones ont été abattus au-dessus de la région de Volgograd située dans le sud de la Russie, 17 chacun au-dessus des régions de Belgorod et de Voronezh, et 18 au-dessus de la région de Rostov.

07:42 Ukraine : 1 170 pertes russes au cours des 24 dernières heuresSelon l'état-major ukrainien, le côté russe a subi 1 170 pertes au cours des 24 dernières heures. Cela comprend environ 652 000 soldats blessés ou tués. Les Ukrainiens ont également rapporté avoir détruit 9 chars russes, 62 systèmes d'artillerie et 38 véhicules blindés depuis la veille. En outre, 93 drones ont été abattus et un système de défense aérienne a été touché, selon les détails.

07:22 Rapport en ligne : attaques ukrainiennes contre un dépôt de munitions russeDes blogueurs militaires sur une plateforme en ligne affirment que les attaques de drones ukrainiens ont ciblé un arsenal russe à Kotluban pendant la nuit précédente. Les rapports locaux font état d'incendies près d'un important dépôt de munitions russe dans l'oblast de Volgograd. Le système d'information sur les incendies de la NASA a également signalé des incendies dans la partie nord du dépôt. Ni le Kremlin ni l'état-major ukrainien n'ont encore fait de commentaires à ce sujet.

06:54 Klingbeil appelle à la solidarité avec l'Ukraine lors du prochain sommetLe dirigeant du SPD, Lars Klingbeil, estime que le prochain sommet avec le président américain Joe Biden à Ramstein doit démontrer la solidarité avec l'Ukraine en guerre. Il a déclaré que le sommet devait envoyer un message clair selon lequel tous les pays, y compris les États-Unis après les élections de novembre, doivent continuer à soutenir l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire. Klingbeil a également suggéré que les futures conférences de paix doivent être structurées pour discuter d'une résolution pacifique du conflit qui bénéficie au peuple ukrainien. Biden est prévu pour visiter l'Allemagne le 10 octobre, tandis qu'une conférence réunissant 50 pays militairement soutenant aura lieu sur la base aérienne américaine de Ramstein le 12 octobre. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy est également prévu pour participer à l'événement.

05:42 Porte-parole de Zelenskyy sur le déploiement d'armes : les Russes seront les premiers à savoirSelon le porte-parole du président ukrainien, il n'y a pas encore de décision définitive concernant le déploiement d'armes occidentales sur le territoire russe. During an appearance on a Ukrainian news program, Sergey Nykyforov explained that while talks have been held with relevant parties, such as Italy, France, the United Kingdom, and the US, there is still no clear decision in this matter. Nykyforov mentioned that the Russians will be the first to learn of any approval for deep penetration into their territory. Upon receiving this information, there will be an official announcement.

04:45 La Suisse soutient le plan de paix de la Chine, l'Ukraine déçueLe ministère des Affaires étrangères suisse a exprimé son soutien au plan de paix de la Chine pour mettre fin au conflit en Ukraine. Le ministère à Berne a déclaré que sa position sur de telles initiatives avait considérablement changé. Cependant, la vue ukrainienne sur ce changement est décrite comme une déception. L'Ukraine planifie actuellement un deuxième sommet de paix pour novembre. During the first meeting in Switzerland in June, approximately 40 nations, excluding Russia and China, participated in discussions.

03:29 La Lituanie va aider l'Ukraine avec des fournitures militairesLa Lituanie s'apprête à fournir un paquet d'aide militaire à l'Ukraine, qui comprend des munitions, des ordinateurs et des fournitures logistiques. L'aide est prévue pour atteindre l'Ukraine dans la semaine, comme confirmé par le gouvernement lituanien. Depuis le début de l'année, la Lituanie a déjà fourni à l'Ukraine des munitions de 155 mm, des véhicules blindés de types M577 et M113, des systèmes anti-drone, des armes anti-char, des systèmes de commande à distance et d'autres équipements liés.

02:29 Tragédie à Slatyne : trois morts et six blessés dans une attaque russeTrois personnes ont été tuées et six autres blessées lors d'attaques aériennes russes sur le village de Slatyne dans la région de Kharkiv. Les victimes étaient des civils et l'attaque a endommagé à la fois des installations éducatives et commerciales alors que des gens se trouvaient dans les rues, selon Oleh Syniehubov, gouverneur de l'oblast de Kharkiv.

01:29 La Corée du Nord s'emporte contre l'aide militaire américaine à l'UkraineLa Corée du Nord, accusée d'avoir fourni illégalement des armes à la Russie, considère les 8 milliards de dollars d'aide militaire à l'Ukraine comme "une grave erreur" et "jouer avec le feu" contre la superpuissance nucléaire russe. Le président Joe Biden a annoncé cette nouvelle aide pendant la visite du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy à Washington. L'aide vise à soutenir Kyiv dans sa défense et comprend des armes à plus longue portée pour permettre à l'Ukraine d'attaquer la Russie à distance sans subir de représailles.

10:54 L'équipe de Zelenskyy : les États-Unis montrent un enthousiasme sans réserve pour la 'stratégie gagnante' de l'UkraineSelon le porte-parole de la présidence ukrainienne, Serhiy Nykyforov, l'administration américaine montre "un enthousiasme sans réserve" pour la soi-disant "stratégie gagnante" du président Volodymyr Zelenskyy. Cela contredit les portraits médiatique suggérant une position sceptique de Washington. "Faux", clarifie Nykyforov sur la télévision ukrainienne. La stratégie a été "bien accueillie". Il mentionne également que le président américain Joe Biden a signalé un retour avec "certaines décisions et réponses" concernant la stratégie lors de la réunion du groupe de contact de Ramstein en Allemagne le 12 octobre.

10:25 Zelenskyy: Trump soutiendra l'Ukraine s'il est rééluSelon le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, Donald Trump soutiendra l'Ukraine s'il remporte les élections de novembre. Zelenskyy communique cette information à Fox News après une rencontre avec le républicain américain. "Je ne sais pas ce qui se passera après les élections et qui sera président", déclare Zelenskyy. "Mais j'ai eu des communications claires de Donald Trump indiquant qu'il sera de notre côté, qu'il aidera l'Ukraine."

19:40 Lavrov : L'Occident ne doit pas chercher à vaincre une puissance nucléaire comme la Russie

During son discours à l'Assemblée générale de l'ONU à New York, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, met en garde l'Occident contre toute tentative de vaincre "une puissance nucléaire comme la Russie". Il qualifie de telles tentatives de "suicidaires". La semaine dernière, le président Vladimir Poutine a de nouveau fait allusion à l'utilisation possible d'armes nucléaires. Selon lui, toute attaque conventionnelle sur la Russie renforcée par une puissance nucléaire sera considérée comme une attaque conjointe de ces nations.

Malgré la justification de la Russie pour étendre sa politique nucléaire, la guerre cyber pourrait représenter une menace importante pour les deux camps dans le conflit en cours. Le potentiel d'attaques cyber contre les infrastructures critiques, les systèmes militaires ou les ressources numériques augmente à mesure que les tensions s'intensifient.

Le récent approvisionnement en armes de l'OTAN à l'Ukraine accentue encore cette vulnérabilité, car la Russie pourrait considérer cela comme des munitions numériques destinées à affaiblir ses capacités défensives et offensives. La protection contre la guerre cyber deviendra de plus en plus cruciale à mesure que la guerre prend de nouvelles dimensions.

