A l'intérieur du Benfica Campus, l'une des plus grandes usines de talents footballistiques au monde

Au fil des ans, l'académie du club - connue sous le nom de Campus Benfica - a formé de nombreuses stars qui ont ensuite été transférées à prix d'or dans les plus grands clubs européens: Ederson, Renato Sanches, Gonçalo Guedes, Félix et Dias, pour n'en citer que quelques-uns.

Rodrigo Magalhães est le coordinateur technique du Campus et travaille au développement des jeunes au club depuis 2005. Il explique à CNN Sport que la clé du succès de Benfica réside dans l'importance accordée au développement de ses jeunes stars en tant qu'êtres humains avant d'être des footballeurs.

Environ 95 joueurs vivent à l'académie à tout moment, et lorsqu'ils passent des moins de 18 ans aux moins de 19 ans, les joueurs déménagent dans leurs propres maisons ou appartements en ville.

"À notre avis, c'est l'âge où ils commencent à avoir leur propre vie", explique Magalhães à CNN. "Certains d'entre eux ont des petites amies, d'autres vivent à deux ou trois dans un appartement. Ils commencent donc une vie en dehors de l'académie et nous devons les préparer à vivre leur vie, car nous savons qu'un petit pourcentage de joueurs atteindra l'objectif de jouer dans l'équipe première ou dans les principaux championnats d'Europe.

"Après ces âges, moins de 19 ans et moins de 23 ans, normalement tous nos joueurs qui progressent [depuis le centre de formation] peuvent jouer en première et deuxième divisions ici au Portugal ou dans d'autres pays, mais nous devons les préparer si le football échoue.

"Le premier objectif était de les développer comme des êtres humains et nous devons les préparer avec un développement académique solide également.

Champions d'Europe

La saison dernière, l'équipe Campus de Benfica a finalement remporté le prix le plus convoité du football de clubs de jeunes : la Ligue des jeunes de l 'UEFA. Introduite en 2013, cette compétition est disputée par toutes les équipes de jeunes des clubs participant à la Ligue des champions cette saison-là.

Après avoir perdu ses trois dernières finales, Benfica a finalement mis la main sur le trophée grâce à une victoire 6-0 sur le RB Salzbourg, un résultat qui a suscité l'admiration de nombreux grands clubs européens.

"Tout le monde est très fier de ce moment, car le processus n'a pas commencé cette saison-là", explique Magalhães. "Beaucoup de ces joueurs ont commencé avec nous à l'âge de six ans, d'autres à 10 ou 11 ans.

READ : Pourquoi seul "God Save The Queen" sera joué lorsque l'Irlande du Nord affrontera l'Angleterre à l'Euro 2022

"Nous devons nous tourner vers toutes les personnes qui travaillent avec eux - les entraîneurs, les entraîneurs adjoints, les enseignants, le service social, le service de recrutement - tout le monde ici a un rôle spécial à jouer dans ce moment".

Magalhães explique qu'environ 90 % de l'équipe qui a remporté l'UEFA Youth League a commencé à jouer au Campus entre les âges de moins de 6 ans et de moins de 12 ans.

Bien que le Benfica soit basé à Lisbonne, il possède également cinq centres d'entraînement à travers le Portugal, ce qui permet au club de repérer et de former les meilleurs talents de tout le pays.

Magalhães explique que l'équipe des demi-finales et de la finale était composée de joueurs issus de tous les centres d'entraînement - au nord, au sud et au centre du Portugal - un exploit dont il est incroyablement fier, car il prouve que le projet que Benfica lui a confié porte ses fruits.

Mais même si l'équipe n'avait pas remporté le trophée la saison dernière, Magalhães aurait considéré la participation de l'équipe comme un succès. Au cours des huit saisons écoulées depuis la création de la Youth League - la saison 2020-21 a été annulée en raison de la pandémie de Covid - Benfica a atteint quatre finales, un record que seul Chelsea, double vainqueur de l'épreuve, a pu égaler.

"Plus que le trophée, c'est la régularité qui compte", explique Magalhães. "Si nous étions une équipe qui va une fois tous les cinq ans en demi-finale ou en finale, d'accord, c'est bien pour nous. Mais une équipe [avec le palmarès de Benfica] signifie que nous disposons d'un groupe de joueurs capables de rivaliser au plus haut niveau avec d'autres équipes en Europe.

"Pour nous, la régularité est un signe que notre travail se déroule bien.

Benfica n'étant pas en mesure de rivaliser avec les clubs les plus riches d'Europe - comme Manchester City, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain - pour les transferts de joueurs, Magalhães sait que la meilleure voie vers le succès pour l'équipe première est de cultiver ses propres talents de classe mondiale.

Des stars en devenir

António Silva est l'une des étoiles montantes du centre de formation de Benfica. Il faisait partie de l'équipe lors de la campagne victorieuse de l'UEFA Youth League la saison dernière. Le défenseur central de 18 ans a rejoint Benfica en 2014 et, compte tenu de sa position, il espère naturellement imiter la réussite de Dias.

Dias a rejoint Manchester City en provenance de Benfica pour environ 75 millions de dollars en 2020 et s'est immédiatement imposé comme l'un des meilleurs défenseurs de la Premier League. Au cours de ses deux saisons à City, le joueur de 25 ans a joué un rôle crucial dans la conquête de deux titres de Premier League et dans la participation à la finale de la Ligue des champions en 2021.

Silva porte même le numéro 66 que Dias portait lorsqu'il était au club.

"J'admire beaucoup Rúben", explique-t-il à CNN Sport. "Il a commencé à jouer ici et regarde tout ce qu'il a accompli à Manchester City et aussi dans l'équipe de Benfica. C'est une personne à admirer et c'est important pour moi d'avoir mes références pour atteindre le sommet.

READ : Gareth Bale, ancienne star du Real Madrid, rejoint le Los Angeles FC pour un an

"Les clubs portugais travaillent beaucoup avec les jeunes, il est donc important pour nous d'avoir le genre de joueurs qui atteignent le sommet et jouent dans toutes les ligues, dans les ligues supérieures comme la Premier League et la Liga, comme Nuno [Mendes] l'a fait au PSG.

"Pour nous, il est important d'avoir ce genre de joueurs, comme des idoles, pour essayer de compléter ce processus et, si possible, de le faire mieux qu'eux.

Silva se décrit comme un arrière central moderne, à l'aise avec le ballon au pied et capable de jouer de longs ballons ou de passer seul au sol. Outre Dias, Silva s'inspire de Virgil van Dijk (Liverpool) et d'Antonio Rüdiger (Real Madrid).

Cependant, Silva sait qu'aucun des succès personnels et collectifs des joueurs ne serait possible sans le dévouement des centaines d'employés qui travaillent dans les bases de Benfica à travers le pays.

"Benfica a beaucoup de gens qui travaillent pour nous, qui nous donnent tout et c'est la chose la plus importante", explique-t-il. "Benfica Campus est important, mais les personnes qui travaillent avec nous ? Ils sont plus importants.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com